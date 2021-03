Ceará registra chuva em todas as regiões nesta terça (23); Porteiras acumula maior volume em 24h

Todas as regiões do Ceará registraram atividade pluviométrica entre 7h de segunda-feira (22) e 7h desta terça-feira (23). Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) apontam que choveu em pelo menos 66 municípios, com destaque para as cidades da região do Cariri.

Porteiras é a localidade com maior acumulado em 24h, cerca de 86 milímetros de precipitação, seguida por Jati (68 mm) e Missão Velha (60 mm). As medições foram atualizadas pela fundação às 09h20 desta terça e devem mudar ao longo do dia.

Fortaleza também registrou atividade pluviométrica no período, com acumulando de chuva de 31 mm no posto localizado no Castelão. Entretanto, o baixo volume ainda causou transtornos na Capital. Trechos da Avenida José Basto, próximo ao Terminal Lagoa, alagaram e dificultaram o trânsito na região no início da manhã desta terça.



Maiores precipitações em 24h no Ceará

Porteiras - 86.0 mm

Jati - 66.0 mm

Missão Velha - 60.6 mm

Brejo Santo - 53.0 mm

Quixeré - 51.0 mm

Assaré - 44.0 mm

Farias Brito - 40.0 mm

Coreaú - 35.0 mm

Previsão do tempo

Segundo a Funceme, existe nebulosidade variável em todas as regiões do Estado. A previsão para esta terça é chuva isolada nas regiões de Jaguaribana, do Sertão Central e do Inhamuns. Nas demais localidades, há a possibilidade de eventos de chuva.

Para esta quarta-feira (24), a previsão é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões.