Polícia dispersa aglomeração durante disputa de "passinho" no Crato

Em meio a pandemia de Covid-19, uma aglomeração foi dispersada pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (10) no Crato, interior do Ceará. No local, era realizado uma disputa de "passinho", modalidade de dança popular entre os jovens.

A concentração ocorreu próximo à Encosta do Seminário e se repete nos fins de semana, conforme relatos enviados ao Diário do Nordeste.

Nas imagens registradas em vídeo, vê-se um amontoado de pessoas em total desrespeito ao distanciamento mínimo de 1,5 metro orientado como medida de prevenção à doença, além de que a maioria dos presentes nem sequer usa máscara.

Por nota, a Secretaria de Segurança Pública do Crato disse que a fiscalização a eventos do tipo acontece constantemente, "com abordagens e orientação para que a população continue seguindo os protocolos sanitários de segurança no combate ao novo coronavírus, e que estão proibidos por decreto estadual e municipal", diz.

Denúncias

Ainda conforme a pasta, para denúncias de casos assim, deve-se entrar em contato com o Centro Integrado de Operações e Emergências Municipais (CIOEM), por meio do 153, ou com a própria Polícia Militar, no número 190.

Além da PM, estiveram no local em atendimento a ocorrência a Guarda Civil Metropolitana, o Departamento Municipal de Trânsito, a Secretaria de Meio Ambiente e Vigilância Sanitária.