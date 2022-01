Litoral Leste/Jaguaribe tem nível extremamente alto de síndromes respiratórias, aponta Fiocruz

A macrorregião de saúde do Litoral Leste/Jaguaribe, formada por 20 municípios cearenses, apresenta nível extremamente alto de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) desde o início de janeiro. O alerta foi publicado no Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgado na sexta-feira (21).

Essa classificação acontece quando uma região registra mais de 10 casos da síndrome por 100 mil habitantes em uma semana. Os dados analisados foram dos registros feitos até o dia 17 de janeiro.

Legenda: Semana epidemiológica 02 refere ao período de 9 a 15 de janeiro de 2022 Foto: Reprodução/Fiocruz

A SRAG é causada por infecções mais severas relacionadas à Covid-19, influenzas e demais vírus respiratórios. Os pacientes, em geral, precisam de suporte para manter a entrada de mais oxigênio nos pulmões.

O Boletim InfoGripe, além do destaque para a macrorregião do Litoral Leste/Jaguaribe, mostra que as demais cidades cearenses estão na classificação "muito alto", quando os registros variam entre 5 e 10 casos no quantitativo de 100 mil pessoas.

O Ceará apresenta crescimento dos casos desde o registro do dia 25 de dezembro com acentuação no dia 8 de janeiro. Na análise das capitais, Fortaleza aparece com sinal forte de aumento de SRAG.

Rede de atendimento

O Diário do Nordeste reuniu relatos de profissionais da saúde atuantes nas 5 macrorregiões de saúde sobre as mudanças no atendimento de Covid-19 e síndromes gripais com o crescimento de casos desde o fim do último mês. Confira:

Situação das macrorregiões de saúde Metro Profissionais da saúde enfrentam alta demanda de Covid-19, mas casos são atenuados por vacinas no CE

Na região de saúde Litoral Leste/Vale do Jaguaribe a unidade de saúde de destaque é Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ).

Estão disponíveis 18 leitos de Clínica Médica Respiratória, conforme a assessoria de imprensa. Em casos de confirmação de infecção por coronavírus é feita transferência dos pacientes para outras regiões.

“Os pacientes chegam à unidade através da Central de Regulação de Leitos do Estado. Caso ele esteja no HRVJ e teste positivo para Covid-19, o paciente é colocado em isolamento e é pedido a transferência externa do paciente para uma unidade Covid, seja o Leonardo da Vinci ou outros hospitais como o Hospital Regional do Sertão Central”, como informou por meio de nota.

Formam a macrorregião de saúde Litoral Leste/Vale do Jaguaribe os municípios:

Alto Santo

Aracati

Ereré

Fortim

Icapuí

Iracema

Itaiçaba

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Limoeiro do Norte

Morada Nova

Palhano

Pereiro

Potiretama

Quixeré

Russas

São João do Jaguaribe

Tabuleiro do Norte

Cenário de aumento

O último relatório da Fiocruz, publicado dia 15 de janeiro, mostrou crescimento de 290% de SRAG nas duas últimas semanas de dezembro e na primeira de janeiro em relação às três últimas semanas de novembro de 2021.

O crescimento foi maior do que o observado na curva nacional, de 135% no mesmo período. Na ocasião, o coordenador do InfoGripe Marcelo Gomes, analisou que a média do fim de dezembro e começo de janeiro estava estimada em cerca de 510 casos.

Marcelo Gomes Coordenador do InfoGripe Essa estimativa para as semanas mais recentes leva em conta os casos já inseridos no sistema e o padrão de atraso de digitação para estimar o que já aconteceu, porém ainda não teve tempo de ser digitado no banco de dados nacional

O pesquisador ainda analisou que o aumento não possui reflexo das festas de fim de ano devido ao tempo necessário para haver complicações.

“Quem se infectou nesses eventos leva aproximadamente uma a duas semanas para evoluir para necessidade de internação, em média. Então, só começam a bater na segunda semana de janeiro, que estarão nos dados da próxima atualização”, ponderou Marcelo Gomes.

Mortes por síndromes gripais

Nas duas primeiras semanas de janeiro, o Ceará teve 78 mortes causadas por SRAG, de acordo com o Portal da Transparência da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen). Isso representa aumento de quase três vezes do total de janeiro de 2021, quando foram 29 registros

A identificação da forma mais grave da doença acontece entre os indivíduos com síndrome gripal que apresentam dispneia/desconforto respiratório OU pressão ou dor persistente no tórax OU saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto.

Os sintomas de síndromes gripais causadas por Covid-19 ou influenza são parecidos, por isso a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) recomenda que o paciente procure fazer um teste, com maior brevidade possível.

As medidas preventivas mais indicadas são as mesmas recomendadas desde o início da pandemia:

lavar as mãos, punhos, unhas e espaços entre os dedos com água e sabão com frequência

evitar levar a mão ao rosto

utilizar máscaras descartáveis ou PFF2

manter os ambientes ventilados

evitar aglomerações

Quero receber conteúdos exclusivos sobre as regiões do Ceará