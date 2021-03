Itapipoca prorroga lockdown até o dia 28 de março

O município de Itapipoca, na Região Norte do Ceará, seguirá em lockdown até o próximo dia 28 de março. A prorrogação do decreto de isolamento social rígido foi anunciada na noite dessa quinta-feira (18) pelo prefeito Felipe Pinheiro, após reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19.

Segundo o gestor, a rede de saúde da Cidade tem “risco de superlotação dos leitos destinados aos pacientes” infectados pelo novo coronavírus.

Além da liberação apenas de atividades essenciais, em conformidade com o atual decreto estadual, o prefeito frisou que reforçará a fiscalização para cumprimento das medidas sanitárias.

O Executivo também se reunirá com setores da indústria, petshops e academias para “buscar medidas coletivas”.

“É momento de união. Precisamos que toda a população continue seguindo as orientações do isolamento social rígido, para que juntos possamos diminuir a transmissão do vírus na nossa cidade”, alertou.

Normas estaduais

O decreto assinado pelo governador Camilo Santana, que determina a execução de lockdown nos 184 municípios do Ceará, vale até domingo (21). Pelas atuais regras, academias, igrejas, escolas, comércio de rua e shoppings só podem funcionar de forma remota.

Na última quinta-feira (18), o chefe do Executivo Estadual iniciou uma nova rodada de reuniões para tratar sobre as ações de enfrentamento e análise do cenário epidemiológico. A expectativa é que o anúncio das novas medidas seja feito neste fim de semana.