IFCE abre seleção para o curso de Letras, no campus Tabuleiro do Norte

O Instituto Federal do Ceará (IFCE), campus Tabuleiro do Norte, está ofertando 35 vagas para o curso de Licenciatura em Letras, com habilitação em Inglês e em Português. As inscrições podem ser feitas pela internet entre os dias 28 de dezembro a 10 de janeiro.

O candidato interessado deverá ter concluído o ensino médio e ter feito uma das três últimas edições do Enem (2017, 2018 ou 2019). A seleção não terá provas, será feita pelas notas obtidas no Enem. As aulas para a nova turma da Licenciatura em Letras do IFCE campus Tabuleiro do Norte estão previstas para iniciarem em 22 de fevereiro.

Passo a passo

A inscrição deve ser feita em duas etapas. Na primeira etapa, o candidato deve acessar o site qseleção.ifce.edu.br, selecionar "Vestibular 2021.1 - Campi de Camocim, Itapipoca, Jaguaribe, M. Nova, Tabuleiro, Tianguá e Umirim", preencher o formulário de inscrição, escolher o curso e indicar se deseja concorrer pela ampla concorrência ou pela reserva de vagas.

Para essa etapa, é importante que o candidato tenha em mãos o número do CPF, do RG, o endereço de onde reside, bem como um e-mail atualizado. Ao concluir a etapa, o candidato deve guardar em local seguro o número de protocolo de inscrição, bem como o login e a senha criados.

A segunda etapa consiste no envio dos documentos obrigatórios para inscrição por meio do site esolis.ifce.edu.br. São eles: documento oficial de identificação e o boletim de uma das três últimas edições do Enem (2017, 2018 ou 2019), da qual o candidato tenha participado.

No primeiro acesso, o candidato deve efetuar o cadastro, fazer o login e depois o baixar a lista dos documentos obrigatórios. É importante que, no boletim do Enem, conste a informação de comparecimento do candidato nos dois dias de aplicação do exame e as notas obtidas em cada área de conhecimento. O boletim das últimas edições do Enem pode ser encontrado aqui.