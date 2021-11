Hospital Regional Vale do Jaguaribe é inaugurado com capacidade para atender 20 municípios do Ceará

O governador Camilo Santana inaugurou nesta quinta-feira (25) o Hospital Regional Vale do Jaguaribe, que terá capacidade para atender 550 mil pessoas de 20 municípios da região. O equipamento é localizado em Limoeiro do Norte.

A unidade tem 304 leitos. "Não temos medido esforços para garantir saúde de qualidade a todos os cearenses", pontuou Camilo ao anunciar o hospital.

Em live de inauguração na noite desta quinta, o chefe do Executivo Estadual informou que o hospital já conta com 240 profissionais, e disse que, até abril de 2022, a unidade estará em pleno funcionamento com cerca de 1.500 funcionários.

No evento, Camilo pontou os avanços da saúde no Ceará e destacou o combate à pandemia, "criticado por uma minoria". "Hoje temos leito de UTI em 26 hospitais públicos no interior, inclusive aqui em Limoeiro. E eu nunca esqueci das pessoas que mais precisam", comentou.

VEJA LIVE DE INAUGURAÇÃO:

Estrutura

O Hospital Regional Vale do Jaguaribe tem 60 leitos de UTI. De acordo com Camilo Santana, a estrutura "não deixa a desejar a nenhum hospital particular desse país".

"Tem ressonância magnética, radiologia, tomografia, equipamentos para tratamento cardiológico", pontuou.