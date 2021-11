1.700 cirurgias pediátricas serão realizadas no Ceará até o fim de 2022, anunciam Sesa e Sopai

Com o objetivo de reduzir a fila de espera por cirurgias pediátricas, iniciativa da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) com a Sociedade de Assistência e Proteção à Infância de Fortaleza (Sopai), pretende realizar 1.700 procedimentos até o fim de 2022. A força-tarefa já começou, com as primeiras consultas de ortopedia nesta quarta-feira (24).

De acordo com Fabrício Aderaldo Menezes, diretor técnico do Sopai, 1.600 consultas devem ser feitas até o fim do próximo ano. As cirurgias, que decorrem destas consultas, devem começar ainda no fim de novembro, para a ortopedia.

Já para a especialidade de otorrinolaringologia, as consultas e procedimentos cirúrgicos começam em dezembro.

"Com a expertise que estamos atingindo, percebemos que a constância de patologias congênitas seguirá, e isso ajuda que a fila não se prolongue", pontuou o médico durante coletiva de imprensa nesta quarta.

Central de regulação

A realização de cirurgias será a partir da inserção de pacientes na Central de Regulação estadual. Segundo explica Fabrício Aderaldo, essa entrada se dá por meio de consultas em Unidades Básicas de Saúde (UBS).

O secretário da Saúde do Ceará, Marcos Gadelha, disse na coletiva que anunciou os procedimentos que a central está sendo aprimorada.

"A gente sentiu a necessidade de fazer a qualificação da fila de regulação. Vamos aprimorar o sistema, temos pessoas trabalhando nisso, até para a gente também dar acesso às crianças do interior", comenta.

O titular da Sesa pontua que esta renovação de convênio com a Sopai não zerará a fila de cirurgia, porém a preocupação com a qualificação desses procedimentos é importante "para não perder tempo".

Ele comenta que é disponibilizado também um aplicativo da Saúde para que as famílias de pacientes pediátricos possam checa o status da fila e saber se já estão regulados.

A ferramenta Plantão Cirurgia 234h é disponível no Saúde Digital e no Ceará App. Lá, é permitido o acesso à lista de espera de procedimentos eletivos que aguarda cirurgia na Central de Regulação.

Procedimentos

As cirurgias a serem realizadas pelo Sopai são de alta complexidade e pequeno e médio porte, segundo aponta o diretor técnico Fabrício Aderaldo Menezes.

Veja a lista de procedimentos que serão feitos:

Adenoidectomia

Amigdalectomia/palatinas

Amigdalectomia com adenoidectomia

Revisão cirúrgica do pé torto congênito

Tratamento cirúrgico do pé torto congênito e do pé torto congênito inveterado

Orquidopexia unilateral e bilateral