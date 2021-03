Grávida de gêmeos, mulher dá à luz em ônibus enquanto viajava do Ceará para o Rio de Janeiro

Uma mulher grávida, de 27 anos, deu à luz a gêmeos enquanto viajava dentro de um ônibus neste domingo (7). O coletivo partiu de Sobral com destino à cidade do Rio de Janeiro, mas teve o trajeto interrompido quando a gestante entrou em trabalho de parto no município de Irauçuba. Os bebês nasceram antes que ela conseguisse chegar ao hospital.

Segundo a Polícia Militar, em nota, os agentes estavam em patrulhamento rotineiro na cidade quando avistaram um ônibus de transporte intermunicipal parando em frente ao Hospital Municipal Dr. Pedro de Castro Marinho, localizado no Centro de Irauçuba, rota não habitual a linha.

Ao se aproximarem do veículo, os policiais souberam que uma mulher, identificada como Vera Lucia Araújo de Brito, havia entrado em trabalho de parto durante a viagem. Os servidores isolaram o local e mobilizaram os funcionários da unidade hospitalar para o atendimento da gestante, que já havia dado à luz.

De acordo a assistente social da unidade de saúde municipal, Lidiane Sousa, Vera Lucia Araújo estava grávida de 33 semanas de gestação, ou seja, oito meses, e viajava ao lado de outra filha de quatro anos.

Por nascerem prematuros, os gêmeos e a mãe foram transferidos para a Santa Casa de Sobral para receberem atendimento. Conforme a Polícia Militar, a mulher e os dois bebês, um menino e uma menina, passam bem.