Duas âmbulas com hóstias consagradas são furtadas de capela em Barbalha

Duas âmbulas - espécie de cálice com tampa - que continham hóstias consagradas foram furtadas, na madrugada da última quarta-feira (22), da Capela da Casa de Acolhida de São João Batista, em Barbalha, na região do Cariri.

Uma nota divulgada pela Aliança de Misericórdia, comunidade que acolhe dependentes de drogas e álcool e a qual pertence a capela, detalha que os suspeitos de cometer a "profanação" entraram na igreja durante a madrugada e arrombaram o Sacrário. Ainda não há informações sobre os suspeitos.

"Manifestamos publicamente o nosso repúdio por este ato criminoso que fere a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento, ápice da nossa fé e dom de amor para toda a humanidade", diz trecho da chamada nota de reparação pela profanação. Isso porque, além de comunicar o furto, a comunidade convida fiéis da região a participarem de uma missa em reparação à profanação às 17h desta quinta-feira (23).

"Pecado gravíssimo"

Em vídeo enviado pela comunidade Aliança de Misericórdia ao Diário do Nordeste, o coordenador local, Padre João Fernando, se refere ao episódio como uma "notícia terrível". E lamenta pelo "pecado gravíssimo".

VEJA VÍDEO COM PADRE JOÃO FERNANDO:

"Para nós, católicos, a Eucaristia é o grande ápice de nossa fé, é o grande dom que Deus deixou por amor a cada um de nós, e a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento. Por isso, muito mais que lamentar pela perda material, nós lamentamos pelo pecado gravíssimo que isso representa".

Além de pedir à população da região a se unir à Igreja em oração, o Padre também solicitou a quem souber de alguma informação sobre o material furtado, entrar em contato com a Capela São João Batista.

"Que nesse tempo do Natal, nós possamos responder todo ultraje, toda profanação, toda indiferença, todo desrespeito à nossa fé, expressão do nosso amor, à nossa devoção, à nossa adoração a Jesus, presente no Santíssimo Sacramento".

A reportagem demandou mais informações sobre a ocorrência à Secretaria da Segurança Pública e aguarda resposta.