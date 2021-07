Após fim do lockdown, número de infrações por desrespeito as medidas sanitárias cai em todo o Ceará

Em Fortaleza , a redução é verificada mesmo com aumento das fiscalizações realizadas pela Agefis. De janeiro deste ano a 18 de julho, foram 14.268 fiscalizações, dentre as quais 1.166 resultaram em autuações. “Apenas 1,22% das ocorrências resultaram em autuações”, pontua a Agência.

Os TCOs foram registrados no artigo 268, da Lei 2848, que versa sobre a infração de determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, cuja pena de detenção é de um mês a um ano, e multa.

Portanto, junho teve média diária de apenas 2,66 TCOs. Já em julho, contabilizando os dados até o último dia 18, a média é de 1,88. Os dados são da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), órgão vinculado à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS).

Em maio, último mês de vigência do isolamento restritivo, a Polícia realizou em média 4,8 TCOs por dia em todo o Ceará. Ao longo dos 30 dias, foram 146 ocorrências por descumprimento aos decretos municipais e estaduais. No mês seguinte, este número caiu para 80, o que representa redução de 45,2%.

Para especialistas, a manutenção desta queda, que representa maior cumprimento às determinações sanitárias no que diz respeito ao combate à Pandemia, é fundamental para redução da propagação do vírus SARS-Cov-2 .

Esse tem sido o nosso foco diário: dialogar, conscientizar e despertar cada cidadão a ser um fiscal junto conosco. As autuações são nossa última opção, quando as demais alternativas de abordagem foram rejeitadas pelo autor da irregularidade.

A Agefis também destacou, em nota, que a "ação fiscalizatória ocorre por meio de denúncias e de busca ativa nos estabelecimentos comerciais e logradouros públicos".

Ainda segundo o órgão, as operações contam com a participação da Inspetoria de Proteção Ambiental (Ipam), da Guarda Municipal de Fortaleza (GMFor), da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA).

Questionada sobre quais autuações são as mais recorrentes, a Agefis não respondeu.

Queda na transmissão

O infectologista Keny Colares destaca que, diante do surgimento de novas variantes, como a Delta, é importante, além de avançar na vacinação, manter as medidas não farmacológicas, como distanciamento social e uso de máscara.

Para manter os indicadores em queda, Keny reforça ainda a necessidade de se avançar com o processo de imunização e pontua que "somente após a aplicação das duas doses e passados um intervalo de 14 dias, o indivíduo estará imunizado".

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

Contudo, a vacina não representa que aquela pessoa não poderá se contaminar e transmitir o vírus, mas "que as pessoas imunizadas terão baixo risco de desenvolver sintomas graves ou evoluir para morte".

Por esta razão, há a necessidade, mesmo após vacinado, do uso de máscaras, por exemplo, até se ter imunidade de rebanho, que é quando cerca de 80% da população já recebeu as duas doses ou a dose única.

Denúncia

A população da Capital cearense pode denunciar eventuais descumprimentos das medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, como o não uso da máscara e aglomerações em estabelecimentos particulares ou locais públicos.

As denúncias de irregularidades podem ser feitas por meio do aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e IOS) e no site da Agefis. Já nas demais cidades do Estado, a denúncia pode ser feita através do 190.