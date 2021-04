'Apesar da tendência de queda no contágio em todo Ceará, cenário ainda é de alerta', diz cientista

Após a escala de novas infecções — iniciada em novembro e cujo pico foi registrado em março deste ano — três das cinco regiões de saúde do Ceará apresentam tendência de queda no índice de transmissão. Fortaleza, Cariri e Sobral estão com taxa de contágio abaixo de 1, o que significa que cada grupo de 100 infectados transmite o novo coronavírus para menos de 100.

Fortaleza e Cariri têm os menores índices, ambos com 0,95. Ou seja, 100 infectados podem transmitir o vírus para outras 95 pessoas. Sobral apresenta índice de 0,97. Já as regiões do Sertão Central (1,07) e Litoral Leste/Jaguaribe (1,11) são as duas únicas que apresentam taxa acima de 1.

Os números foram apresentados pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus à Secretaria da Saúde (Sesa) do Estado. O Comitê é composto por quatro cientistas-chefes, sendo 3 professores da UFC e um da Universidade de Fortaleza (Unifor). A análise semanal do grupo baliza as decisões governamentais quanto as medidas sanitárias impostas no decreto.

Tendência de queda

O cientista-chefe do Comitê e professor do departamento de Física da Universidade Federal do Ceará (UFC), José Soares de Andrade Júnior, explica que a modelagem epidemiológica sugere uma tendência de queda em todo o Estado, mesmo nas duas regiões cujo índice está acima de 1.

Segundo o especialista, Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe estão muito próximos da taxa que sinaliza a estabilização de contágio. "Levando-se em consideração a margem de erro associada, podemos apontar que elas [as regiões] estão bem próximo a 1", pontua José Soares.

Nas cinco regiões a taxa tem apresentado sucessíveis reduções. Fortaleza, por exemplo, estava com taxa 1,12 entre 6 e 26 de março. No período seguinte caiu para 1,08 e, agora, declinou para 0,95. A região de Sobral obteve a maior queda, saindo de 1,22 para 0,97.

Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe que estão com taxa acima de 1, também apresentam tendência de queda. "Ainda vamos analisar os números ao longo desta semana, mas a projeção é de manutenção nessa tendência de queda em todo o Ceará", destacou o cientista.

Importância do lockdown

Na avaliação do professor da UFC, as medidas de isolamento social restritivo — iniciadas em todo o Estado no dia 11 de março, com exceção de Fortaleza que teve o lockdown iniciado no dia 5 daquele mesmo mês — tiveram fundamental importância para redução nos casos.

"Começamos a entrar no ponto de estabilidade e temos tendência de decrescimento. Muito provavelmente, na minha avaliação, esses índices devem-se ao isolamento".

A análise do cientista é corroborada pelo estudo publicado na revista Science, umas das mais renomadas no mundo. O artigo descreveu o Ceará como um estado 'resiliente' na contenção da doença. Segundo o estudo, 'as ações locais foram bem-sucedidas".

Média Móvel

Nas cinco regiões de saúde, a média móvel de novos casos apresentou substancial redução neste mês de abril. No Sertão Central, caiu de 186,14 no dia 9 deste mês, para 35,14 (18.04). No Litoral Leste/Jaguaribe, a redução, no mesmo intervalo, foi de 276,14 para 35.

Na região de Sobral, a média móvel que em 10 de abril era de 439,57, regrediu para 88,85, conforme números de ontem (18). Já a média móvel do Cariri, em igual intervalo, passou de 328,71 para 52,85.

A região de saúde de Fortaleza apresentou a maior redução em números absolutos. No dia 9 de abril a média móvel era de 1.939,14. Ontem, a média caiu para 573,71.

Alerta

Mesmo com essa projeção de queda, Soares ressalta que o cenário ainda está próximo da criticidade. O estudo mostra que apesar de existir uma estabilidade no contágio, "essa estabilidade ainda está montada em um número muito alto de casos".

José Soares de Andrade Júnior Professor UFC Embora tenhamos essa tendência, é preciso manter o estado de alerta. Os números ainda são muito altos. Fortaleza, por exemplo, tinha na semana passada média de mil casos por dia. Com a taxa em 0,95, são 950 pessoas potencialmente infectadas. É um número que ainda preocupa.

Diante deste número ainda elevado, Soares externa preocupação com a sobrecarga do sistema de saúde. Apesar do incremento de leitos de UTI e enfermaria, que já somam mais de 5 mil em todo o Estado, a demanda assistencial segue elevada. "Este é o grande gargalo. Manter o sistema de saúde acessível é o grande desafio e preocupação", pondera.

O cientista reforça ainda que, como agravante a estes números, esta a nova cepa. "As características da variante do vírus desta segunda onda são diferentes. Os pacientes evoluem muito rapidamente e os óbitos não estão mais massificados aos idosos, como era na primeira onda".

Legenda: A alta taxa de ocupação nos leitos, sobretudo de UTI, ainda preocupa Foto: Raquel Oliveira

Taxa de ocupação

A preocupação frente a alta demanda por atendimento hospitalar pode ser mensurada através de números. De acordo com o IntegraSus, plataforma oficial da Secretaria da Saúde (Sesa) do Ceará, a taxa de ocupação dos leitos de UTI do Estado atualmente é de 95,65% e, de enfermaria, 80,02%. Os números da UTI Adulto são ainda mais expressivos. A taxa geral está em 97,61%.

Nas duas regiões em que a taxa de contágio está acima de 1, a ocupação dos leitos é preocupante. O Sertão Central tem 100% dos leitos de UTI ocupados. No Litoral Leste/Jaguaribe, não há leitos de UTI e a taxa de ocupação da enfermaria está em 62,5%.

Diante de números tão altos e com muitos hospitais sem leitos disponíveis, quase 900 pessoas aguardam na fila à espera de leitos. Deste total, 520 esperam por UTIs.

Importância do estudo

A capacidade de traçar parâmetros e fazer previsões acerca do comportamento doença possibilita aos cientistas avaliar os planos de isolamento e, assim, subsidiar o governo às decisões tomadas quanto as medidas sanitárias.

Segundo Soares, o Comitê do Ceará emprega nos estudos o modelo SEIIR, um dos mais utilizados para modelar a pandemia da Covid-19.

O modelo considera classes distintas, que englobam os Suscetíveis (S), que são aqueles não infectados, mas suscetíveis a uma possível infecção; os Expostos (E), àqueles que foram expostos à infecção, porém o vírus está em um estado de incubação e a pessoa ainda não transmite; os Infectados (I), que são as pessoas em que o vírus já se manifestou e que podem transmitir a infecção; e os Removidos (R), àqueles que foram infectados e, em seguida, removidos após um período, seja devido à imunização ou devido à morte.

