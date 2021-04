Fortaleza aguarda cerca de 50 mil doses para vacinar pessoas de 60 anos contra Covid-19

Fortaleza precisa receber em torno de 50 mil doses de vacina contra Covid-19 para vacinar a faixa-etária de 60 anos e concluir a imunização do grupo de idosos. A informação foi confirmada pela secretária da Saúde de Fortaleza, Ana Estela Leite, em transmissão nas redes sociais nesta segunda-feira (19).

Desde 22 de março, a Capital está na segunda fase do plano de imunização, que abrange idosos entre 60 e 74 anos, além de profissionais das forças de segurança e salvamento.

Trabalhadores da saúde e pessoas com 75 anos ou mais estão contemplados na primeira fase do plano de imunização, que já foi parcialmente concluída. A terceira fase, que inclui pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente grave, será iniciada após a conclusão da vacinação dos idosos.

"Nós ainda temos a necessidade de receber mais de 50 mil doses para que a gente possa concluir a fase de idosos e seguir para a fase de comorbidades", ressalta Ana Estela.

Confira a porcentagem do público vacinado com a primeira dose até o momento, conforme a meta do Plano Nacional de Imunização:

Trabalhadores da saúde - 82.165 (66,09% da meta)

Idosos acima de 75 anos - 101.644 pessoas (115,8% da meta)

Idosos de 60 a 74 anos - 191.655 pessoas (74,8% da meta)

A vacinação acima de meta, como no caso dos idosos com mais de 75 anos, ocorre porque a prefeitura identificou mais pessoas incluídas no grupo do que o número do Ministério da Saúde.

Conforme determinação do Ministério da Saúde, profissionais da segurança foram incluídos no grupo prioritários. 1.913 agentes da segurança já receberam a primeira dose na Capital.

Repescagem

Idosos que estavam agendados e perderam a vacinação podem receber o imunizante nesta segunda (19) e terça-feira (20), nos Cucas Jangurussu, Mondubim, Barra do Ceará e José Walter.



Para a repescagem, é necessário levar um comprovante do agendamento perdido, documento de identidade e comprovante de endereço.

A campanha está vacinando atualmente idosos acima de 61 anos cadastrados na plataforma Saúde Digital, mediante agendamento. As listas de agendados são divulgadas diariamente no site da Prefeitura.

No caso dos idosos que não têm acesso à internet ou possuem dificuldades em realizar seu cadastro, a Prefeitura atua diariamente com a busca ativa deste público, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.

Até domingo (18), 534.640 doses de imunizantes contra Covid-19 foram aplicadas em Fortaleza. 377.611 pessoas receberam a primeira dose e 157.029, as duas.