2021 começa com registro de chuva em 28 cidades

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) registrou chuva em 28 municípios na manhã desta sexta-feira (1º). As cinco maiores precipitações ocorreram em Iguatu (36.6mm), Catarina (29mm), Juazeiro do Norte (27mm), Lavras da Mangabeira e Arneiroz (25mm), cada.

Até o próximo domingo, a Funceme prevê possibilidade de chuva nas regiões do Litoral Norte, Ibiapaba, Sertão Central, Inhamuns e no Cariri. A gerente de meteorologia da agência, Meiry Sakamoto, pontuou que “o ano de 2021 inicia com condições favoráveis a chuvas no Ceará devido à formação de áreas de instabilidade, somada a efeitos de aquecimento diurno e condições locais, como relevo, nuvens de chuva podem se formar em todas as regiões”.

Em dezembro último, que é o primeiro mês de pré-estação chuvosa no Ceará, as chuvas ficaram 67% abaixo do esperado para o período que é de 31.6mm. Em média, foram observados apenas 10.3mm, segundo a Funceme.

No último mês de 2020, choveu menos no Sertão Central/Inhamuns - apenas 4.8mm. As chuvas foram mais favoráveis no Cariri (51.3mm) e no Maciço do Baturité (17.8mm).

Janeiro é o segundo e último mês da pré-estação no Ceará e tem média histórica de 98.7mm. A quadra chuvosa no Estado ocorre entre os meses de fevereiro e maio e tem climatologia normal média de 608.8mm.

O secretário de Agricultura de Iguatu, Venâncio Vieira, observou que “começar o ano com chuva é um bom sinal para uma quadra chuvosa favorável”. Para o diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Iguatu, Evanilson Saraiva, “2021 começa com mudança de tempo favorável, nuvens no céu e a esperança de que teremos um bom inverno”.

Os agricultores no sertão cearense agora vivem a expectativa de recebimento das sementes selecionadas do programa Hora de Plantar, que deve começar a partir do próximo dia 5, na região do Cariri.