Votos para eleição do Conselho Tutelar em Fortaleza serão recontados, informou Comdica; entenda

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza (Comdica) informou na noite desta quinta-feira (5) que, após a identificação de erros no sistema de apuração, os votos para a eleição dos tutelares de Fortaleza, realizada no último domingo (1º), serão recontados. De acordo com o órgão, o programa responsável pela contagem descartou as casas centesimais dos totais de votos dos candidatos.

Ao que disse o comunicado enviado à imprensa, a situação já está sendo corrigida e a decisão pela recontagem foi tomada de forma conjunta com o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) e a Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog).

"Está sendo formalizado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), e uma nova apuração será realizada para recontagem dos votos. A resolução anterior será revogada, e uma nova resolução será publicada no Diário Oficial do Município, detalhando como será o processo de recontagem dos votos", disse o conselho por nota.

Conforme indicou o Comdica, a nova apuração será neste sábado (7), às 9h, na Academia do Professor, no Centro. O sistema utilizado desta vez será o do Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), que fará a releitura dos boletins das urnas. "O processo terá o apoio do MPCE, com a presença de representantes no local. Os candidatos também poderão acompanhar a recontagem na Academia do Professor", completou o informativo.

A apuração dos votos para a nova composição dos Conselhos Tutelares de Fortaleza foi finalizada por volta das 23h30 do domingo, no Ginásio Paulo Sarasate. Foram registrados diversos transtornos ao longo do período. Ausência de mesários, substituições de urnas e trocas de colégios eleitorais formaram filas e ampliaram o tempo de votação.

No dia decisivo, as sessões foram fechadas às 17h, mas eleitores seguiram em fila para registrar os votos em urna por mais de três horas, em alguns casos. Até às 22h, ainda chegavam aparelhos para apuração. Ao todo, 120 candidatos foram eleitos, sendo 60 para vagas titulares e outros 60 como suplentes. A posse dos escolhidos deve ocorrer em 10 de janeiro.