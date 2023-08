Vitor Valim rebate Capitão Wagner sobre oposição em Caucaia: 'tenho mais coisas para me preocupar'

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), rebateu falas do secretário de Saúde de Maracanaú e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União), sobre a força da oposição no município governado pelo antigo aliado.

"Tenho muito mais coisa para me preocupar do que quem realmente não abraça um projeto que entrega para o município de Caucaia e tá pensando na politica pela politica, num projeto de poder. Aqui é um projeto de entrega", disse o prefeito neste sábado (26).

Valim reagiu a declaração de Wagner sobre o grupo que apoiou a sua eleição à Prefeitura de Caucaia ter se fragmentado.

Segundo o secretário, Valim "perdeu a base que ele teve na última eleição. Felipe Mota, que era aliado, hoje não está mais; o próprio Deuzinho (não está na aliança); eu, que estive lá apoiando, tenho muito respeito pelo Vitor, mas a gente vai estar em outro projeto em 2024", disse.

Ele citou ainda a pré-candidatura da deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) — que chegou a ser secretária municipal, mas rompeu com o prefeito —, além da possibilidade do ex-prefeito Naumi Amorim ou da ex-deputada estadual Érika Amorim, ambos do PSD, concorrerem à Prefeitura de Caucaia em 2024.

"Hoje há muito mais chances de a oposição se juntar em um segundo turno contra o Valim do que o Valim agregar todos esses nomes no segundo turno. Então, isso dá viabilidade de vitória para a oposição".

Valim e as eleições de 2024

Na manhã deste sábado, o prefeito de Caucaia participa da cerimônia de posse de Eudoro Santana como presidente estadual do PSB e aproveita para se filiar ao partido. É pela legenda, oficialmente no grupo governista, que ele deve disputar a reeleição no próximo ano.

Segundo Eudoro, o PSB vai filiar cerca de dez prefeitos nesta data. Os trabalhos seguem no sentido de fortalecer a sigla nos próximos meses, incorporando nomes de peso.

Um deles pode ser Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) que conseguiu a anuência para se desfiliar do PDT sem perder o mandato nessa sexta-feira (25).