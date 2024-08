Vitor Valim homenageia filha que morreu após transplante: 'Hoje completaria 20 anos'

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), fez uma homenagem para a filha Sofia Valim, que morreu em dezembro do ano passado após um transplante de fígado. Nesta terça-feira (6), ele compartilhou uma foto dos dois abraçados e disse estar sentindo falta dela. "Saudades, minha filha! Hoje você completaria 20 aninhos", escreveu.

Na publicação, diversos seguidores desejaram forças para ele e a família. "Deus abençoe e conforte seu coração e de sua família", afirmou uma internauta.

Após a morte da filha, Vitor Valim desistiu de disputar a reeleição em Caucaia. Em janeiro deste ano, o gestor declarou que a perda da filha o motivou a repensar projetos e “enxergar a vida de uma forma diferente”. A decisão foi tomada em família.

Morte de Sofia Valim

Sofia Valim faleceu aos 19 anos no dia 9 de dezembro de 2023, dois dias após ser submetida a um transplante de fígado. No dia 5 de dezembro, ela tinha entrado na fila para receber o órgão devido à extrema gravidade do seu quadro clínico.

Apesar do transplante, o corpo não conseguiu se adaptar ao novo órgão. "É com a mais profunda dor e tristeza que comunico a todos o falecimento da minha tão amada filha Sofia. Infelizmente, seu organismo não resistiu", disse Vitor.