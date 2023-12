Filha de Vitor Valim, prefeito de Caucaia, morre dois dias após transplante de fígado

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), informou o falecimento de sua filha mais velha, Sofia, neste sábado (9). A jovem de 19 anos passou por um transplante de fígado na última quinta-feira (7), quando entrou na fila para receber o órgão devido a extrema gravidade do seu quadro clínico.

"É com a mais profunda dor e tristeza que comunico a todos o falecimento da minha tão amada filha Sofia. Infelizmente, seu organismo não resistiu", disse o político nas redes sociais.

"Agradeço a todos pelas orações e carinho dedicados a mim e a minha família nesse momento de extremo sofrimento. Meu muito obrigado à família doadora que tanto nos encheu de esperança e amor", acrescentou.

Transplante

Na quinta-feira (7), o prefeito também havia usado as redes sociais para anunciar a realização do transplante. A cirurgia havia sido "realizada com êxito", segundo o chefe do Executivo caucaiense.

"Contudo, as próximas 48 horas ainda serão de observação para que possamos saber se o corpo de Sofia aceitará o novo órgão', antecipou Valim.