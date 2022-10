Vice-presidente Hamilton Mourão faz cavalgada em apoio a Bolsonaro em Fortaleza

O vice-presidente da República, e também senador eleito pelo Rio Grande do Sul, general Hamilton Mourão (Republicanos), esteve neste sábado (22) em Fortaleza para uma cavalgada de apoio à reeleiçao do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Antes do evento, marcado para as 15h30, Mourão falou com a imprensa e comentou sobre estar no Ceará, junto de amigos. Ele também reiterou que faltando pouco menos de uma semana para o segundo turno das eleições, deve itensificar a campanha.

A primeira edição da Cavalgada do Agro Cearense é idealizada pela Associação dos Criadores do Ceará. Cerca de 500 produtores rurais se inscreveram para participar do evento.

"É nossa tarefa continuar esse trabalho, mostrando o nosso projeto, mostrando as realizações do nosso Governo na busca desse grande objetivo que nós temos", afirmou.

O vice-presidente esteve ao lado de apoiadores e políticos cearenses. Entre eles o senador Eduardo Girão (Podemos), o ex-candidato a governador Capitão Wagner (União Brasil), o ex-candidato a vice Raimundo Gomes de Matos (PL), e os vereadores de Fortaleza Carmelo Neto (Republicanos) e Sargento Reginauro (União Brasil).

Legenda: No início da tarde os apoiadores do presidente Bolsonaro começaram a se reunir na avenida Beira Mar. Além de cavalos, os participantes também desfilaram em tratores. Foto: Kid Júnior

Evento

Mourão está na Capital para participar de um evento junto a empresários do agronegócio cearense. Marcada para às 15h30, os participantes sairam em uma cavalgada da avenida Beira Mar até o Centro de Convenções, na avenida Washington Soares.

O senador Eduardo Girão, ainda durante entrevista coletiva, criticou ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF).

Já o vereador e também deputado estadual eleito Carmelo Neto, destacou que o setor do agro tem familiaridade com o presidente Jair Bolsonaro, "justamente pela defesa que o governo faz pelo setor", disse.

No início da tarde, os apoiadores do presidente Bolsonaro começaram a se reunir no Aterrinho da Praia de Iracema. Além de cavalos, os participantes também desfilaram em tratores, representando o agronegócio. Muitos vestiam roupas nas cores verde e amarelo, e levavam a bandeira do Brasil.

Ao chegar no local, por volta das 16h30, o vice-presidente agradeceu a presença dos participantes e, mesmo sem microfone, fez um breve discurso antes de iniciar o percurso até o Centro de Eventos do Ceará.

O percurso com tratores e cavalos, ao sair do Aterrinho, foi pela Av. Beira Mar, passando pela Av. Virgílio Távora, Antônio Sales em direção ao shopping Iguatemi. Em seguida pela avenida Washington Soares, até o Centro de Eventos.

Legenda: Hamilton Mourão subiu em um trio elétrico ao lado de políticos cearenses' Foto: Alessandra Castro