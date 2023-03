Vereador que atacou baianos pede desculpas em vídeo nas redes sociais: 'lapso mental'

Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira (2), o vereador Sandro Fantinel (sem partido) disse estar “extremamente arrependido” e pediu desculpas pelo discurso preconceituoso de caráter xenofóbico contra baianos. Segundo ele, sua família tem sido ameaçada após a fala em defesa de empresários e de vinícolas autuadas por trabalho análogo à escravidão no Rio Grande do Sul.

A mensagem de arrependimento foi divulgada após a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul aceitar os pedidos de cassação do mandato do vereador, de autoria das Defensorias Públicas Estaduais do Rio Grande do Sul e da Bahia.

"Registro que tenho muito apreço ao povo baiano e a todos do Norte/Nordeste do país. Em um momento de lapso mental, proferi palavras que não representam o que eu sinto pelo povo da Bahia e do Norte/Nordeste”, afirmou.

Fantinel ainda comentou sobre as ameças que seus familiares têm sofrido após a repercussão do caso. “Se as pessoas atacassem a mim, se eu pagasse pelos erros que eu cometi, a gente paga, porque quando a gente erra a gente tem que pagar. Mas o que tá acontecendo, meu povo, é que minha esposa chora noite e dia recebendo mensagens ofendendo ela com todos os piores nomes que vocês podem imaginar. Ela está pensando até em me deixar”, lamentou o vereador.

Ele também condenou mensagens "maldosas" enviadas aos pais, que já são idosos. "O meu pai e a minha mãe com 80 anos só choram dia e noite pelas ligações maldosas e ofensas que estão recendo. Eu pergunto: O que eles fizeram de errado? Cobrem de mim, não da minha família. Ameaças pro meu filho que tem medo de ir pra faculdade. Eles não fizeram nada”, argumentou.

RELEMBRE O CASO

O vereador foi acusado de xenofobia contra baianos ao fazer um discurso sobre o caso de trabalhadores resgatados em situação análoga à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves. De acordo com o deputado estadual Leonel Radde (PT), um Boletim de Ocorrência contra a fala foi registrado.

No discurso, o parlamentar pede que os produtores da região "não contratem mais aquela gente lá de cima", se referindo a trabalhadores vindos da Bahia. Segundo Fantinel, os funcionários da Argentina que seriam "limpos, trabalhadores e corretos".

"Em nenhum lugar do estado, na agricultura, teve um problema com argentino ou com um grupo de argentinos. Agora, com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição, deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa para vocês não se incomodarem novamente", discursou na Câmara.

REPERCUSSÃO DA XENOFOBIA

Após o discurso xenofóbico, Sandro Fantinel foi expulso do seu partido, o Patriotas. Uma comissão parlamentar foi criada para o caso e será presidida pela vereadora Tatiane Frizzo (PSDB), com relatoria de Edi Carlos Pereira de Souza (PSB). Foram dados 90 dias para ser apresentado um relatório final para votação em plenário.

Durante a sessão, um grupo de manifestantes entrou na Câmara para se posicionar contra o Fantinel: "Fascistas, racistas, não passarão".