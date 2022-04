Vereador Michel Lins deixa cargo de secretário na Regional 3 da Prefeitura de Fortaleza

O vereador Michel Lins (Cidadania) deixou o comando da Regional 3 de Fortaleza, da qual era secretário desde janeiro de 2021. Com exoneração já publicada no Diário Oficial do Município na última sexta-feira (1), o agora ex-secretário ainda não confirma se voltará ao mandato na Câmara Municipal da Capital.

Michel Lins passou a integrar, já no início do ano passado, a nova configuração das regionais proposta ainda pelo ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), e posta em prática por José Sarto (PDT). Nesse desenho, Fortaleza passou de sete para 12 regionais.

Além de Michel, que havia assumido a Regional 3, o vereador Raimundo Filho (PDT) também foi integrado à gestão municipal, ficando responsável pelo comando da Regional 11 de Fortaleza.

Com a exoneração, o parlamentar, que também é presidente municipal do Cidadania, ainda avalia se assumirá seu lugar na bancada da Câmara. "Eu me licenciei assumindo uma missão dada pelo prefeito Sarto. Agora estou ajustando alguns detalhes e, até o final da semana, irei decidir com o meu suplente se assumo a vaga ou ficarei mais livre para a pré-campanha", explicou.

O vereador ressaltou ainda que a saída da gestão da Regional se deu por uma decisão de grupo, visando as eleições do final do ano, e que foi tomada "aos 45 minutos do segundo tempo", em referência ao prazo máximo para descompatibilização, o último dia 1° de abril .

Quem atua na suplência de Michel Lins é o vereador Pedro França, que é neto da ex-secretária de Proteção Social e Justiça do Governo do Estado, Socorro França.

A reportagem procurou a Prefeitura para informações sobre quem assumirá o novo comando da Regional 3 após a saída de Michel Lins, mas ainda não obteve retorno.

Jogo das cadeiras no Cidadania

Em dezembro de 2021, o Cidadania pôs em prática uma articulação interna para dar rotatividade em seus quadros que resultou na posse de dois suplentes em apenas duas semanas.

O conselheiro tutelar Danilo Ribeiro assumiu o cargo por 120 dias, após pedido de licença por motivos particulares do Professor Enilson, vice-líder do Governo na Câmara. A cerimônia de posse contou, inclusive, com a presença de Michel Lins no Plenário da Câmara.

No início do mesmo mês, o também conselheiro tutelar Marcos Paulo Cavalcante tomou posse como vereador do Cidadania.

Assumir uma cadeira no Legislativo serve para que os parlamentares possam reforçar o trabalho de base com o eleitorado, além de firmar lideranças políticas que devem trabalhar para eleger deputados nas eleições de 2022.