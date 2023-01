Velório do pai do ex-prefeito Roberto Cláudio será na reitoria da UFC no sábado (14)

Ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Roberto Cláudio Frota Bezerra será velado no salão nobre da Reitoria da instituição a partir das 8 horas de sábado (14).

O pai do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio faleceu nesta sexta-feira (13) aos 75 anos. Além do ex-prefeito, Roberto Cláudio Frota Bezerra também é pai do senador Prisco Bezerra, de Geraldo Rodrigues Bezerra e de Elisa Rodrigues Bezerra.

A previsão é de que a missa ocorra no mesmo local do velório, a partir das 14h30.

O ex-reitor era aposentado do departamento de Estatística da UFC. Antes de ser eleito reitor em 1995, cargo no qual permaneceria até 2003, também foi pró-reitor adjunto de Assuntos Estudantis (1983/1987) e pró-reitor de Planejamento (1987-1991) da instituição. Exerceu ainda o cargo de assessor de Planejamento da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

Formado engenheiro agrônomo em 1968, Roberto Cláudio Frota Bezerra era também especialista e mestre em Estatística pela Universidade de São Paulo (USP). Nos Estados Unidos, ele foi professor e pesquisador visitante na área de Estatística Computacional.