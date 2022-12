Veja trajetória de Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social anunciado por Lula

Anunciado por Lula (PT) para a chefia do Ministério do Desenvolvimento Social nesta quinta-feira (22), o senador eleito Wellington Dias (PT) adiciona à sua trajetória política mais um degrau. Agora responsável direto pelo Bolsa Família a partir do próximo ano, o novo ministro já foi governador do Piauí por quatro mandatos.

O estado, mais especificamente na cidade de Guariba, foi onde a campanha de combate à fome do primeiro governo Lula iniciou, à época em que Dias comandava o Executivo piauiense. O próprio presidente eleito lembrou disso na cerimônia de nomeação. "Também foi o estado em que eu tive mais votos nesta eleição. Então (a escolha foi) merecidamente", disse o líder petista.

Durante o governo de transição, ele foi o principal responsável pela articulação em prol da PEC da Transição que, entre outros pontos, aumenta o orçamento disponível para o Bolsa Família a partir de 2023.

As quatro vezes em que foi governador do Piauí (2003-2011 e 2015-2022) serviram, também, para fortalecer seu nome nacionalmente. Mas, antes da vida pública, formou-se em Letras pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e trabalhou como bancário, sendo concursado da Caixa Econômica Federal. Filiado ao PT desde 1985, Dias também fez parte da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Em 1992, foi eleito vereador de Teresina. Concorreu à prefeitura da cidade (em 1996 e em 2000), mas não venceu em nenhuma das ocasiões. Já quando tentou para deputado estadual (1994), para deputado federal (1998) e senador (2010), teve êxito.