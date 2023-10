Veja resultado da eleição do Conselho Tutelar em Itapipoca

As eleições para conselheiros tutelares, realizadas no domingo (1º), definiram quem estará à frente dos equipamentos de defesa da criança e do adolescente entre 2024 e 2028, em Itapipoca.

Ao todo, foram escolhidos 970 conselheiros em todo o estado. Já na cidade da região Norte, dos 15 candidatos, cinco conselheiros foram eleitos. Portanto, há um conselho tutelar na cidade.

Os candidatos do município passaram por inscrição, prova escrita e pela campanha que antecedeu a votação nas urnas. O salário pago em Itapipoca para uma jornada de 40 horas semanais é de R$ 2,5 mil. Os mandatos vão de 10 de janeiro de 2024 a 9 de janeiro de 2028.

Conselheiros tutelares eleitos em Itapipoca:

Titulares