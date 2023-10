Veja resultado da eleição do Conselho Tutelar em Caucaia

As eleições para conselheiros tutelares, realizadas no domingo (1º), definiram quem estará à frente dos equipamentos de defesa da criança e do adolescente entre 2024 e 2028, em Caucaia.

Ao todo, foram escolhidos 970 conselheiros em todo o estado. Já na cidade da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), dos 22 candidatos, 15 conselheiros foram eleitos e outros sete ficaram como suplentes.

Veja também

Portanto, há três conselhos tutelares na cidade. Como o número de suplentes não foi o mesmo que titulares, a assessoria de comunicação da Prefeitura explica que a orientação é que o município realize eleições suplementares, numa espécie de cadastro reserva só para suplentes.

Os candidatos do município passaram por inscrição, prova escrita e realizaram a campanha que antecedeu a votação nas urnas. O salário pago em Caucaia para uma jornada de 40 horas semanais é de R$ 4 mil. Os mandatos vão de 10 de janeiro de 2024 a 9 de janeiro de 2028.

Conselheiros tutelares eleitos em Caucaia:

Titulares

Marcus Bento Railson Matos Débora Lima Dodo-Giovan Adriano Goes Josiel Melo Francisca Freitas James Barros Jennyfer Do Bandeira Nayara Rayane Marineide Matias Marise Pinto Rosangela Pastoral Da Criança Mário Costa Irma Josileide

Suplentes