Veja a programação do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos nesta quarta (7)

A 11ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos segue nesta quarta-feira (7), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Com entrada gratuita, são esperados mil participantes, incluindo os inscritos na programação de inovação, expositores de sete unidades federativas, visitantes e fornecedores.

O evento começou nessa terça (6) e recebeu autoridades locais como o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), que ministrou a palestra que abriu o encontro com gestores municipais.

O momento é oportuno para troca de experiências entre prefeitos e para que eles possam discutir os desafios enfrentados na administração pública. Neste ano, o tema do encontro foi "Inovação e Sustentabilidade: novos caminhos para a gestão" e abordou temas como tecnologia, sustentabilidade e eficiência na gestão pública.

Para abrir a programação desta quarta, estão previstas palestras sobre gestão e financiamento da saúde com Rilson Andrade, presidente do Conselho das Secretárias Municipais de Saúde do Ceará (Cosems-CE), Tânia Mara, secretária estadual da Saúde, e Darcio Guedes Júnior, diretor do Fundo Nacional da Saúde.

Inscrições

A participação no seminário é gratuita. Interessados devem se inscrever no site do evento.

O Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará é uma promoção da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece), do Diário do Nordeste e do Instituto Future. O evento é realizado pela Prática Eventos, com apoio institucional do Instituto Rui Barbosa (IRB), do Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE), do Instituto Plácido Castelo (IPC) e da União dos Vereadores do Ceará (UVC).

7 de junho

8h às 9h

Credenciamento

Momento de networking e visitação aos stands

9h às 10h30

Painel 3: Financiamento da saúde

Mediador: Rilson Andrade, presidente do Cosems-CE

Palestra: A Saúde no Ceará: gestão e financiamento

Palestrante: Tânia Mara, secretária de Saúde do Ceará

Palestra: Financiamento da saúde

Palestrante: Darcio Guedes Júnior, diretor do Fundo Nacional da Saúde

10h30 às 12h

Painel 4: Recursos financeiros

Mediador: Joacy Júnior, vice-presidente da Aprece e prefeito de Jaguaribara

Palestra: Financiamento externo para municípios

Palestrante: José Rafael Neto, executivo sênior do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF)

Palestra: Finisa: infraestrutura e saneamento

Palestrantes: Alexandre Guilherme Barbosa, superintendente-executivo de Governo da Caixa Econômica Federal e Elaine Maria Nogueira, superintendente de Redes do Ceará da Caixa Econômica Federal

Palestra: Produtos e serviços bancários destinados ao setor ao público/municípios

Palestrante: Márcio Carneiro de Mesquita, superintendente estadual do Banco do Nordeste no Ceará em exercício

Case: Plano de equilíbrio fiscal do município de Fortaleza

Palestrante: Flavia Teixeira, secretária municipal das Finanças

12h às 14h

Almoço: Mulheres no poder e o fortalecimento da democracia

14h às 14h40

Palestra: Minha Casa, Minha Vida

Palestrante: Hildo Rocha, secretário-executivo do Ministério das Cidades (MCID)

14h40 às 15h

Palestra: Emendas impositivas

Palestrante: Tiago Abreu, consultor Jurídico da União dos Vereadores do Ceará (UVC)

15h às 15h30

Palestra: Gestão bem avaliada: bom pra população e bom para os gestores

Palestrante: Pedro Barbosa, cientista político e diretor técnico do Instituto Opnus de Pesquisa

15h30 às 17h

Painel 5: Gestão pública

Mediador: Luís Eduardo Menezes, diretor geral do Instituto Plácido Castelo (IPC)

Palestra: Gestão pública e os desafios para o Legislativo Municipal

Palestrante: Gardel Rolim, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

Palestra: Cidade empreendedora

Palestrante: Wilma de Almeida, articuladora da Unidade de Articulação Institucional e Políticas Públicas do Sebrae Ceará

Palestra: A importância do Fundo de Participação do Município (FPM) para a melhoria da gestão

Palestrante: Mauro Filho, deputado federal

Palestra: Cidade empreendedora: como melhorar o ambiente de negócios do seu município

Palestrante: Constatino Orsolin, prefeito de Canela-RS

Case: Tauá Solidário

Palestrante: Patrícia Aguiar, prefeita de Tauá-CE

17h às 18h30

Painel 6: Primeira Infância

Mediadora: Dagmar Soares, coordenadora do programa Mais Infância Ceará

Palestra: A importância da formação de vínculos na primeira infância

Palestrante: Márcia Maria Tavares Machado, professora associada do Departamento de Saúde Pública da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Palestra: Políticas públicas da proteção social

Palestrante: Onélia Santana, secretária da Proteção Social do Ceará

Palestra: A importância da primeira infância e os municípios

Palestrante: Halim Antonio Girade, coordenador do Comitê Técnico da Primeira Infância do Instituto Rui Barbosa (IRB)

Case: Experiência exitosa no acolhimento e proteção de vítimas de violência, a experiência de Icapuí

Palestrante: Gerciana Ferreira, coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Icapuí

18h30 às 20h

Momento de networking e visitação aos stands