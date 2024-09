TV Verdes Mares divulga nova rodada de pesquisa Quaest para a Prefeitura de Fortaleza em 2024

Elaborada pelo Instituto Quaest, a nova rodada de pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Fortaleza em 2024 será divulgada pela TV Verdes Mares, nesta quarta-feira (11). O levantamento é o primeiro feito pela entidade desde o início das propagandas eleitorais no rádio e na TV, em 30 de agosto.

Para chegar aos resultados que serão divulgados nesta quarta, durante o CETV 2ª edição, o instituto conversou com 900 eleitores entre os dias 8 e 10 de setembro.

A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, enquanto o nível de confiança é de 95%, o que significa que, caso sejam realizadas 100 pesquisas na mesma condição, 95 delas apresentarão a mesma conclusão considerando a margem de erro.

O levantamento contratado pela TV Verdes Mares respeita exigências da lei eleitoral, sendo registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número de identificação CE-05405/2024. Vale lembrar que as pesquisas eleitorais têm que seguir metodologia científica e critérios rigorosos para terem suas aplicações validadas pelo órgão.

O instituto Quaest já havia divulgado uma pesquisa de intenção de voto para a Prefeitura de Fortaleza anteriormente, em 28 de agosto.

VEJA RESULTADO DA PRIMEIRA PESQUISA

Capitão Wagner (União) : 31%;

: 31%; José Sarto (PDT) : 22%;

: 22%; André Fernandes (PL) : 14%

: 14% Evandro Leitão (PT) : 14%

: 14% Eduardo Girão (NOVO) : 3%

: 3% Chico Malta (PCB) : 1%

: 1% Zé Batista (PSTU) : 1%

: 1% Técio Nunes (PSOL) : 1%

: 1% George Lima (Solidariedade) : 0%

: 0% Indecisos : 4%

: 4% Branco/Nulo/Não vai votar: 9%

É importante destacar que as porcentagens refletem o cenário de um momento específico da campanha, ou seja, podem variar até a ida às urnas. O primeiro turno das eleições municipais está marcado para o dia 6 de outubro.

COMO UMA PESQUISA ELEITORAL É REALIZADA?

Algumas etapas precisam ser seguidas para a realização da pesquisa eleitoral, sempre sob metodologia científica. Os entrevistados são escolhidos aleatoriamente, mas respeitando critérios estatísticos que representem diferentes segmentos da população. Essas amostras são selecionadas com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Tribunal Superior Eleitoral, considerando informações como sexo, idade, escolaridade e renda.

O público consultado pelo Instituto Quaest é composto por eleitores de 16 anos ou mais, residentes no município de Fortaleza. Os pesquisadores da entidade realizam as entrevistas de forma domiciliar, respeitando as proporções de segmentos sociais definidos na amostra. Posteriormente, as informações obtidas são armazenadas em tablets e outros dispositivos eletrônicos.

RESULTADOS

Para calcular os resultados do levantamento divulgado nesta quarta, a Quaest levou em consideração os altos índices de abstenções registrados no Brasil nos últimos pleitos e a possibilidade de o eleitor ir ou não votar no primeiro turno das eleições municipais.

Vale lembrar que a margem de erro varia de acordo com o tamanho da amostra. Não existe, porém, a necessidade de consultar um grande volume de eleitores para esse objetivo, uma vez que o processo pode ser desnecessariamente demorado e poderia resultar na perda de algumas informações.

Assim, segundo o diretor da Quaest, Felipe Nunes, o ideal é enquadrar uma amostragem segura para chegar a uma realidade sólida dos dados. "A margem de erro é a segurança que o eleitor tem de que aquela informação foi calculada de forma técnica e científica", explica ele.