TSE e Telegram realizam parceria buscando combater desinformação durante as Eleições 2022

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) fechou um acordo de colaboração mútua com o Telegram nesta segunda-feira (16). A parceria busca enfrentar a desinformação durante as Eleições 2022 e garantir um canal de divulgação sobre o processo eleitoral.

Conforme o portal do TSE, o acordo, que deve vigorar até 31 de dezembro deste ano, também conta com o suporte do Telegram para o desenvolvimento de um robô.

Essa ferramenta deve tirar as dúvidas dos usuários sobre as eleições deste ano. A rede social também deve:

Desenvolver funcionalidade para marcar conteúdos desinformativos;

Garantir apoio técnico de combate à desinformação;

Apoiar o TSE na divulgação do canal para todos os usuários do Telegram no país.

Com a parceria, o Tribunal ganhará um canal extrajudicial para que a população realize denúncias. Nesses casos, o Telegram investigará o caso internamente para verificar possíveis violações dos termos de serviço e política da plataforma.

Assim, o TSE se tornou o primeiro órgão eleitoral no mundo a assinar um acordo com a plataforma.

Parceria com plataformas digitais

Com foco em combater a desinformação, a Justiça Eleitoral firmou acordos com, pelo menos, nove plataformas como parte do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral. Ainda no dia 15 de fevereiro, assinaram o acordo Twitter, TikTok, Facebook, WhatsApp, Google, Instagram, YouTube e Kwai. Em março, o Telegram também aderiu ao Programa.

Para além dos acordos firmados com a Justiça Eleitoral brasileira, as plataformas também iniciaram a adoção de medidas voltadas às eleições no País, inclusive usando como referências as políticas adotadas em outros países durante as respectivas disputas eleitorais.