SVM promove sabatinas com candidatos à Prefeitura de Fortaleza; veja datas

Como parte da cobertura da campanha eleitoral para a Prefeitura de Fortaleza em 2024, o Sistema Verdes Mares promove, a partir da segunda-feira (9), sabatinas com os candidatos ao Executivo da capital cearense. A transmissão fica por conta da Verdinha 92.5 FM e da TV Diário, além de espaços no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste.

As entrevistas serão realizadas com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na mais recente Pesquisa Eleitoral Quaest. O objetivo é contribuir com a escolha dos fortalezenses e aprofundar a discussão de propostas, dando mais tempo para que o eleitor conheça os programas de governo.

Confira as datas das sabatinas:

09/09 (segunda-feira) - Evandro Leitão (PT)

- Evandro Leitão (PT) 10/09 (terça-feira) - André Fernandes (PL)

- André Fernandes (PL) 11/09 (quarta-feira) - Capitão Wagner (União)

- Capitão Wagner (União) 12/09 (quinta-feira) - José Sarto (PDT)

- José Sarto (PDT) 13/09 (sexta-feira) - Eduardo Girão (Novo)

Os candidatos passarão por dois formatos de entrevista. O primeiro será realizado no bloco do PontoPoder no Bom Dia, Nordeste, programa transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As sabatinas serão ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos cada.

Uma segunda entrevista será gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste, às 17 horas.

OUTROS CONCORRENTES

Legenda: Chico Malta (PCB), Zé Batista (PSTU), Técio Nunes (Psol) e George Lima (SD) gravarão entrevistas Foto: Fabiane de Paula | Kid Jr | Ismael Soares

Os demais candidatos à Prefeitura gravarão entrevistas de três minutos cada. Elas serão exibidas nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia Nordeste (exibido na Verdinha 92.5 FM e TV Diário).

Veja a divisão para os demais concorrentes:

16/09 (segunda-feira): Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU)

Chico Malta (PCB) e Zé Batista (PSTU) 17/09 (terça-feira): Técio Nunes (Psol) e George Lima (SD)

Caso haja segundo turno, uma nova rodada de entrevistas será realizada pelo Sistema Verdes Mares. Desta vez, nos dias 22 e 23 de outubro.