Senado aprova medida que dá direito ao despacho gratuito de bagagens em viagens de avião

O Senado aprovou, nesta terça-feira (17), a volta do direito do passageiro de despachar uma bagagem gratuita em viagens aéreas. A medida faz parte do PLV 5/2022, que simplifica e atualiza processos e procedimentos no setor aérea.

O trecho sobre o despacho das bagagens foi votado em separado e teve 63 votos pela manutenção do texto da MP e 15 pela derrubada.

O PLV é oriundo da MP do Voo Simples (MP 1.089/2021) e deve retornar à Câmara dos Deputados e terá de passar por uma nova votação. Na sequência, as mudanças propostas seguem para sanção do presidente Jair Bolsonaro.