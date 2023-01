'Saúde, paciência, luz do discernimento e coragem', diz Izolda Cela a Elmano em transmissão do cargo

Durante a cerimônia de transmissão do cargo no Palácio da Abolição, a ex-governadora Izolda Cela (sem partido) desejou "saúde, paciência, luz do discernimento e coragem" ao novo governador Elmano de Freitas (PT). O petista foi empossado neste domingo (1º) para comandar o Ceará pelos próximo quatro anos.

Izolda Cela Ex-Governadora do Ceará "Elmano, especialmente para você, minhas palavras finais. Eu fiquei me perguntando o que desejar para o governador do Ceará, que terá essa missão tão honrosa. Eu quero lhe desejar aquilo que considero de mais valia para a nossa jornada: saúde, paciência, luz do dicernimento, coragem que a coerência e a congruência com os princípios exigem, e a alegria de servir ao povo cearense"

Legenda: Durante o discurso, Izolda ainda agradeceu aos serviços prestados pelos servidores estaduais que contribuíram para os resultados positivos do Ceará Foto: Fabiane de Paula

Ainda em seu discurso de despedida, a ex-mandatária do Ceará fez um balanço dos seus nove meses à frente do Poder Executivo. Na ocasião, ela ainda agradeceu ao senador eleito Camilo Santana (PT), ex-governador do Ceará, pela parceria e pela confiança para que os dois continuem trabalhando juntos. Izolda irá tomar posse como secretária executiva do Ministério da Educação (MEC), em Brasília.

"Dedicado, comprometido com o serviço. Sou muito grata, querido Camilo, pelo seu valioso trabalho em prol do povo cearense - atravessando as delicadas, sensíveis e desafiadores crises que aconteceram ao longo desses anos - com uma liderança muito importante e reconhecida. E sou muito grata pela confiança, de me convocar para seguirmos juntos na nova jornada para auxiliar o presidente Lula nessa missão de reconstrução da ambiência federativa, dos objetivos republicanos dessa nação", destacou Izolda.

Na ocasião, Izolda ainda agradeceu à parceria da Assembleia, que deu a "paz necessária" para que o Executivo Estadual governar em meio a crises com o Governo Federal.

Izolda Cela Ex-governadora do Ceará "O Governo, ao longo desse tempo, teve a necessária paz para governar, na medida em que a Assembleia acata e recebe aquilo que vêm para o bem das pessoas"

Maria Izolda Cela de Arruda foi a primeira mulher da história a governar o Ceará. Professora e psicóloga, ela se destaca na Educação por implementra o PAIC (Programa de Alfabetização na Idade Certa) no Estado, durante o governo de Cid Gomes (2007-2014).

Eleita vice-governadora na chapa de Camilo Santana, em 2014, ela assumiu o comando do Palácio da Abolição em abril deste ano, com a renúncia do petista para disputar uma vaga ao Senado.

Balanço

Dentre as ações de Izolda à frente do Palácio da Abolição, a ex-mandatária destacou a entrega da Pinacoteca do Ceará, que fica localizada do Complexo Estadção das Artes; a publicação de decreto para implantação do Aeroporto Regional do Vale do Jaguaribe, que será construído em Morada Nova; a entrega de centro de educação infantil, escolas de tempo integral, profissionalizantes que contribuíram para o Ceará chegar a marca de 60% de escolas de tempo integral; atração de empresa para produzir hidrogênio verde; entre outras medidas.

"Eu fiz um breve recorte a partir do fio condutor das minhas tarefas. Um recorte que evidencia a sequência do planejamento de ações do Governo, com a possibilidade ainda de algumas medidas de expansão e melhoria", frisou Izolda.

Ao finalizar o balanço, a ex-gestora disse que trabalhou para o desenvolvimento econômico do Ceará também refletisse na diminuição das desigualdades sociais. Na ocasião, ela ressaltou que o mesmo objetivo deve ser "farol" para Elmano.

Izolda Cela Ex-governadora do Ceará "Tem nos guiado nesse esforço de realizar o potencial do Ceará, o objetivo de que o desenvolvimento tenha um caráter redistributivo, que possa induzir o que representa. O maior desafio para nós do Ceará, para o Nordeste, para o País é: a melhoria da renda da população e a consequente redução de desigualdade. E isso tem que ser um farol e tenho certeza que isso está no coração do governador Elmano"