Sarto viaja à Europa, e Prefeitura de Fortaleza será comandada por Élcio Batista

A partir deste domingo (29), até a próxima sexta-feira (3), a Prefeitura de Fortaleza será chefiada pelo vice-prefeito Élcio Batista (PSB). O prefeito José Sarto (PDT) estará na Suécia, em missão oficial, para participar de evento sobre questões climáticas. Ele também deve cumprir agenda de reuniões sobre juventude, inovação e tecnologia, resíduos sólidos e meio ambiente.

O prefeito também planeja divulgar Fortaleza como atrativo turístico, consolidar parcerias e atrair novos investimentos para a Capital. Sarto estará em Estocolmo, onde, na próxima terça-feira (31), terá reunião com a Smart City Sweden, plataforma que se dedica a soluções urbanas sustentáveis.

Agenda

No mesmo dia, ele ainda deve visitar o Instituto Olof Palme, que apoia iniciativas de movimentos progressistas pelo mundo nas áreas de democracia, direitos humanos, paz e justiça social.

Em 1º de junho, o prefeito participará do Fórum de Cidades Stockholm+50 High Level, realizado pela Prefeitura de Estocolmo, com debates sobre meio ambiente e sustentabilidade.

No dia 2, ele e a vice-prefeita de Estocolmo, Katarina Luhr, participam de um painel sobre resíduos sólidos. Sarto também fará visita à Fryshuset, organização civil que atua em cooperação com organismos internacionais e investe em programas nas áreas de educação, juventude, trabalho e empreendedorismo.

Já na sexta-feira (3), a agenda prevê reunião com a Impact Hub Estocolmo, que busca soluções inovadoras para as principais questões da cidade, e também com a Agência Sueca de Proteção Ambiental, onde conhecerá ações realizadas pelo País destinadas à pauta ambiental.