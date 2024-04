Sarto veta reajuste salarial de servidores da Câmara Municipal e pauta volta para o Legislativo

Duas semanas após a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) aprovar o reajuste anual para os servidores que trabalham na Casa Legislativa, o prefeito José Sarto (PDT) vetou parcialmente a medida nesta quarta-feira (17).

O veto do chefe do Executivo municipal se deu no terceiro artigo da proposição, trecho que estipula o 1º de janeiro como a data para que o reajuste, de 4,62%, fosse implementado, de forma retroativa.

De acordo com o ato do prefeito, a aplicação da majoração salarial, da forma como foi estipulada pelo Parlamento, seria inconstitucional, pois não segue a mesma data e o índice adotado pelo Município ao aumentar o salário dos funcionários públicos.

Aprovado no dia 4 de abril, dois dias depois do reajuste dos servidores da CMFor, o projeto de lei que deu um aumento para os servidores lotados na estrutura da Prefeitura Municipal aplicou uma majoração progressiva, sendo 3,62% de janeiro a maio para que, só depois, a partir de junho, esse índice possa saltar para 4,62%.

Com o veto na recomposição salarial da CMFor, o tema voltou para o Legislativo municipal e agora será novamente apreciado pelos vereadores. Após ser lida no Plenário Fausto Arruda, a proposição foi encaminhada para as comissões e deverá ser analisada numa sessão extraordinária já convocada para esta quarta.

À reportagem, a Coordenação de Comunicação da Câmara Municipal, por meio de nota, afirmou que a decisão do prefeito incide apenas em um único artigo, mantendo o percentual anunciado anteriormente. “A Casa garante a adequação da matéria que oficializará o reajuste e a inclusão na ordem do dia”, concluiu o comunicado.