Saiba quem é Ricardo Stuckert, fotógrafo de Lula que chamou atenção na posse presidencial

Uma figura chamou atenção neste domingo (1°), durante cerimônia de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial do petista, foi um dos assuntos mais comentados do dia, o que rendeu até comparações com o ator Keanu Reeves.

Quem é Ricard Stuckert?

Foi na Capital do Brasil, que o pai de Ricardo, Roberto, também solidou sua carreira na profissão, com passagens por veículos como Revista Cruzeiro, Jornal do Brasil e Revista Manchete.

Mas foi apenas em 2003, que ele começou a trabalhar como fotógrafo oficial de Lula, posto que manteve ao longo dos dois mandatos do presidente. Nos últimos anos, ele também foi o responsável pelos registros das imagens na rotina do acampamento montado em frente à Superintendência da Polícia Federal de Curitiba durante os 580 dias em que Lula ficou preso.

No ano passo, Stucker lançou o livro O Brasil no Mundo, com 747 fotos que relatam em imagens os oito anos de política externa dos dois primeiros mandatos do Lula. No livro também foram registrados encontros do presidente com líderes mundiais como Nelson Mandela, Pepe Mujica, Hugo Chávez, Barack Obama, George W. Bush, Fidel Castro e Angela Merkel, entre 2003 e 2010.

Redes Sociais

Nas redes sociais, Ricardo Stucker repercutiu entre os usuários. O “perrengue” do fotógrafo correndo de um lado para o outro do Rolls-Royce presidencial enquanto equilibrava câmeras, lentes e um controlador de drone, o deixou como um dos assuntos mais comentados do Twitter.