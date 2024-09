Sabatina PontoPoder: Wagner quer Guarda com foco comunitário: 'Polícia ostensiva é papel da PM'

Candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner criticou o foco em ostensividade nas propostas de adversários para a Guarda Municipal. Apesar de destacar a necessidade de uma "Guarda Municipal treinada, equipada e armada", ele afirma que o papel da prefeitura é "ser protagonista na pacificação das comunidades".

A declaração foi feita nesta quarta-feira (11) durante a entrevista na Sabatina PontoPoder, realizada pelo Sistema Verdes Mares com candidatos à Prefeitura de Fortaleza, na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. O colunista Inácio Aguiar e o editor e colunista do PontoPoder Wagner Mendes conduziram a entrevista.

Wagner destacou que o papel de ostensividade e combate direto ao crime organizado cabe a outras forças de segurança. "O papel da Guarda Municipal é de proteger as pessoas e não de confrontar o crime organizado, que é um papel muito mais da Polícia Militar e da Polícia Civil".

"Tem candidato por aí propondo tornar a Guarda Municipal um batalhão de choque para ir confrontar o crime lá na comunidade. Esse não é o papel da prefeitura. O papel da prefeitura é ser protagonista na pacificação das comunidades, e é isso que a gente está propondo: levar uma Guarda Municipal treinada, equipada e armada para proteger as pessoas e não para gerar mais conflito, que é o que tem tirado a tranquilidade das pessoas". Capitão Wagner Candidato a Prefeitura de Fortaleza

Legenda: Capitão Wagner é o terceiro entrevistado da Sabatina PontoPoder com candidatos a Prefeitura de Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Segundo ele, o foco da Guarda Municipal será o de proteção ao patrimônio da Prefeitura de Fortaleza e de garantir a segurança de quem utiliza esse patrimônio. Ele também quer promover a interação social entre agentes de segurança e as comunidades da capital cearense.

"Quando você tem um Guarda Municipal, de repente, dando aula de defesa pessoal na comunidade, esse guarda municipal está interagindo com a comunidade e ganhando a confiança daquela comunidade", pontua.

Inteligência policial

O candidato do União Brasil admitiu a necessidade de ostensividade da Guarda Municipal em alguns locais da cidade, como equipamentos públicos e na ronda escolar, além da presença de guardas nas torres de segurança. Porém, reforçou a necessidade de ampliar a inteligência policial.

"E não se faz inteligência com ostensividade. A ostensividade é necessária ou tem que ocorrer em alguns espaços, mas a inteligência policial é mais vital e mais certeira do que a ostensividade", pontuou.

Para isso, uma das propostas de Wagner é o videomonitoramento na cidade. O sistema aliaria câmeras da iniciativa privada — de condomínios, shoppings e empresas, por exemplo — com aquelas instaladas pelo Poder Público. A intenção, segundo ele, é ter 20 mil câmeras monitorando o que ocorre na cidade.

Em algumas delas, a intenção é ter a implementação de leitura facial. "Para identificar pessoas que têm mandado de prisão, pessoas que por ventura estejam circulando no ônibus, no equipamento público para cometer o delito", explica.

Sabatina PontoPoder

As entrevistas são realizadas entre os dias 9 e 13 de setembro com os cinco candidatos a prefeito melhor posicionados na Pesquisa Eleitoral Quaest mais recente.

São dois formatos de entrevistas com os candidatos. Primeiro, no bloco do PontoPoder no Programa Bom dia, Nordeste, transmitido simultaneamente na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário. As entrevistas ocorrem ao vivo, a partir das 8h20, com duração de 20 minutos.

Uma segunda entrevista é gravada com cada candidato para ser transmitida, na íntegra, no portal e nas redes sociais do Diário do Nordeste às 17 horas. A sabatina é exibida às 16h25, desta vez no Programa Hora da Verdinha.

Serão gravadas entrevistas com os demais candidatos à Prefeitura. Elas terão duração de três minutos para cada candidatura, com exibição nos dias 16 e 17 de setembro, no bloco PontoPoder do programa Bom Dia, Nordeste.

Veja cronograma: