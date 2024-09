Sabatina PontoPoder: André Fernandes propõe extinguir multas em uso de viseiras até adequação da lei

O candidato à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes, do PL, afirmou que, enquanto não houver especificação sobre qual o tamanho da abertura no capacete de motociclistas necessário para a sua proteção, não haverá multa por uso de viseiras levantadas na Capital, caso seja eleito. A declaração foi dada durante a segunda de uma série de entrevistas realizada pelo Sistema Verdes Mares com candidatos ao cargo, na Verdinha FM 92,5 e na TV Diário.

O colunista do Sistema Verdes Mares, Inácio Aguiar, e o editor do PontoPoder, Wagner Mendes, conduziram a entrevista. André Fernandes também ressaltou que nunca sugeriu que os motociclistas usassem a viseira levantada, prática vedada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) a fim de evitar acidentes, apesar de ser contra as multas nesse caso.

Quem é que vai determinar se os meus olhos estão ou não protegidos pela viseira? É um agente de trânsito? É uma câmera que vem de cima para baixo e que não consegue identificar se os meus olhos estão sendo protegidos? Na prática, o que acontece em Fortaleza é que todo mundo que abre a viseira, por mínima que seja a abertura, está sendo multado. Não tem como recorrer. André Fernandes (PL) Candidato à Prefeitura de Fortaleza

Legenda: André Fernandes foi sabatinado por equipe do PontoPoder, no Sistema Verdes Mares. Foto: Davi Rocha

Devido a isso, ele vê a multa como ilegal. “Essa lei é tão absurda que, por exemplo, o mototaxista ou o motor Uber leva uma multa se o seu passageiro estiver com a viseira levantada. Não é para proteção no trânsito, é para arrecadar”, declarou.

André também é deputado federal e, por isso, foi questionado sobre o que teria feito no âmbito da Câmara dos Deputados para adequar a legislação do Código Nacional de Trânsito. Ele disse que, durante o seu mandato parlamentar, “isso não passou lá” e que propor mudanças desse tipo na legislação “sabendo que não será pautado e aprovado”, apenas para dizer que está “fazendo a sua parte, seria covardia”.

O candidato ainda aproveitou a oportunidade para alfinetar o adversário que busca reeleição, o prefeito José Sarto (PDT). Na última semana, o pedetista anunciou que irá propor projeto de lei, no final das eleições, que prevê a anistia das dívidas pelo uso de viseiras levantadas nos últimos cinco anos, em Fortaleza.

“Quando ele viu que os motociclistas estavam concordando comigo, ele chegou, apareceu e disse que ia anistiar as multas dos últimos cinco anos, e aí, sim, esse questionamento tem que ser feito ao prefeito. ‘Como é que você vai fazer isso? Você vai devolver o dinheiro desse povo que você já multou? Outra coisa, se vai devolver, qual será o impacto financeiro disso? De onde é que vai vim essa receita para gastar, para ter essa despesa?’. O que estou dizendo é que essa multa não vai mais existir”, explicou.

O prefeito José Sarto foi procurado pelo PontoPoder para comentar as declarações. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.

Limpeza urbana

O candidato do PL também foi questionado sobre como seria a aplicação de uma de suas promessas de campanha: a extinção da taxa de lixo. A cobrança é possibilitada pelo novo Marco Legal do Saneamento Básico, ainda que não seja obrigatória. A legislação federal também prevê uma série de obrigações dos municípios relacionadas à coleta de lixo e esgotamento sanitário, que demandam orçamento.

Ela afirmou que a Prefeitura tem recurso próprio para fazer a coleta e citou trecho do Plano Plurianual (PPA 2022-2025) de Sarto, enviado à Câmara Municipal em 2021.

“Lá na página 101, ele disse que não só dará continuidade, como expandirá o projeto e a ação exitosa de coleta de resíduos sólidos em Fortaleza na gestão anterior. [...] O PPA que está em vigor mostra e comprova que a Prefeitura de Fortaleza tem recurso próprio para fazer uma coleta de resíduos sólidos. O que é contraditório aqui: um ano depois, em 2022, o prefeito manda uma nova proposta para a Câmara de Vereadores querendo criar a taxa do lixo”, completou.

O PontoPoder também buscou o prefeito José Sarto para comentar a afirmação relacionada à gestão de resíduos sólidos. O espaço está aberto para manifestações.

