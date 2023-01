Rolls-Royce presidencial: veja preço do carro considerado raríssimo

O presidente eleito e diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), tem resistido às recomendações de sua equipe de segurança para se deslocar em um veículo blindado, em Brasília, neste domingo (1º), dia de sua posse para o terceiro mandato à frente do Brasil. Ele quer manter a tradição de desfilar no Rolls-Royce Silver Wraith de 1952.

Mantido pelo Ministério da Defesa, o charmoso carro é utilizado apenas em ocasiões especiais, como posse de presidentes ou desfiles abertos. Ele foi comprado por Getúlio Vargas e simboliza a república brasileira.

Fabricado na Inglaterra, o conversível foi segurado em US$ 400 mil, o equivalente a R$ 2,1 milhões.

O modelo chegou ao País em 1953 junto a outros dois, zero quilômetro. Todos os três vieram com carrocerias fabricadas pela Mulliner. À época, segundo o Estadão, a Rolls-Royce vendia os chassis e o comprador era quem decidia que carroceria queria colocar no automóvel.

Antes do Wraith, o Governo Federal utilizava um Lincoln 1935 para essas ocasiões.

A Rolls-Royce venceu uma concorrência aberta para a troca dos carros presidenciais. Ela venceu as marcas Cadillac e Lincoln.

Histórico

A primeira vez que o Wraith foi usado no Brasil foi no dia 1º de maio de 1953, por Getúlio Vargas, durante as comemorações do Dia do Trabalho em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Além dos chefes de estado do País, o conversível também foi utilizado por autoridades estrangeiras como a Rainha Elizabeth II, que morreu neste ano, e o francês Charles de Gaulle.

De acordo com o Estadão, além do Brasil, Irlanda, Holanda, Grécia e Dinamarca também usam Silver Wraith da mesma época como carro oficial.