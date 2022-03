Representação ucraniana no Brasil pede cassação de Arthur do Val

A Representação Central Ucraniana-Brasileira solicitou diretamente ao presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), a cassação do mandato do deputado Arthur do Val (Podemos), o Mamãe Falei.

O pedido foi pelas declarações machistas e misóginas feitas pelo parlamentar sobre as mulheres ucranianas que estão em busca de refúgio durante a guerra contra a Rússia. A informação é da Folha de S. Paulo.

"O deputado Arthur do Val revelou-se uma pessoa de índole perigosa para o exercício de funções públicas onde sempre há que se tratar com mulheres em situação de vulnerabilidade", diz a entidade, que representa 600 mil brasileiros descendentes de ucranianos. no documento enviado à Alesp.

Em nota nas redes sociais, Pignatari escreveu que "não há mais palavras para repudiar a fala do deputado Arthur do Val. Repugnante e inaceitável". O presidente da Alesp também se solidarizou com as mulheres ucranianas e disse que a Assembleia vai investigar a conduta do parlamentar "com rigor e seriedade".

Não há mais palavras para repudiar a fala do dep. Arthur do Val. Repugnante e inaceitável. Minha solidariedade às ucranianas e a todas as mulheres. A @assembleiasp rejeita em absoluto as opiniões pessoais do parlamentar e irá investigar a conduta com rigor e seriedade. — Carlão Pignatari (@carlaopignatari) March 5, 2022

Aproveitamento sexual de mulheres



A comunidade ucraniana no Brasil também pediu que Pignatari solicite às autoridades policiais internacionais a apuração sobre um possível aproveitamento sexual de mulheres vulneráveis atingidas pela guerra.

Isso porque o deputado Arthur do Val, nos áudios enviados a colegas do Movimento Brasil Livre (MLB), chegou a dizer que nunca viu "nada parecido em termos de 'mina bonita'" e que assim que a guerra acabar deve voltar lá — dando a entender que para dar em cima das mulheres.

"Só vou falar uma coisa para vocês: acabei de cruzar a fronteia a pé aqui, da Ucrânia com a Eslováquia. Eu juro, nunca na minha vida vi nada parecido em termos de ‘mina’ bonita. A fila das refugiadas… Imagina uma fila, sei lá, de 200 metros, só deusa. Sem noção, inacreditável, fora de série. Se pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiados aqui”, disse o deputado.

ENTENDA O CASO



O deputado estaudal Arthur do Vale foi à Ucrânia recentemente alegando que queria ajudar a resistência local contra a invasão russa.

Em áudio enviado num grupo de colegas do Movimento Brasil Livre (MBL), o parlamentar, que é pré-candidato ao governo de São Paulo, disparou uma série de falas machistas e misóginas sobre as ucranianas refugiadas e as policiais locais.

"Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, afirmou Arthur.