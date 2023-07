Reforma Tributária: veja como votaram os deputados federais do Ceará

A PEC 45/19, da Reforma Tributária, foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos Deputados na noite desta quinta-feira (6). A grande maioria dos deputados federais do Ceará votou pela aprovação da proposta.

Após a aprovação do texto-base, os deputados analisam os destaques à proposta. Para passar pela Câmara, a PEC precisa de aprovação também em segundo turno. São necessários no mínimo 308 votos favoráveis nas duas votações na casa.

Se passar pelos deputados, a reforma vai para discussão e votação no Senado Federal, onde precisa da aprovação de 54 parlamentares também em dois turnos.

Na primeira votação no Plenário da Câmara, a PEC teve 382 votos favoráveis, 118 contrários e 3 abstenções.

Entre os maiores partidos da Câmara, PT, União Brasil e PP tiveram maioria favorável à proposta. Já os deputados do PL, maior legenda na casa, votaram em sua maioria contra o projeto: 75 votos 'não', contra 20 'sim'.

VEJA COMO VOTARAM OS DEPUTADOS DO CEARÁ

SIM

AJ Albuquerque (PP-CE)

André Figueiredo (PDT-CE)

Célio Studart (PSD-CE)

Danilo Forte (União-CE)

Dayany Bittencourt (União-CE)

Domingos Neto (PSD-CE)

Enf. Ana Paula (PDT-CE)

Eunício Oliveira (MDB-CE)

Fernanda Pessôa (União-CE)

Idilvan Alencar (PDT-CE)

José Airton (PT-CE)

José Guimarães (PT-CE)

Júnior Mano (PL-CE)

Leônidas Cristino (PDT-CE)

Luiz Gastão (PSD-CE)

Luizianne Lins (PT-CE)

Matheus Noronha (PL-CE)

Mauro Benevides Fo. (PDT-CE)

Moses Rodrigues (União-CE)

NÃO

André Fernandes (PL-CE)

Dr. Jaziel (PL-CE)

Priscila Costa (PL-CE)

Reforma Tributária

A Reforma Tributária propõe a substituição dos impostos federais, estaduais e municipais por somente dois impostos.

A proposta cria o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) – para englobar o ICMS e o ISS – e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) para substituir o PIS, o PIS-Importação, a Cofins e a Cofins-Importação. Um deles será gerido pela União (CBS) e o por estados e municípios (IBS)

Esses impostos serão cobrados no local de consumo dos bens e serviços, com desconto do tributo pago em etapas anteriores da produção.

O texto-base aprovado prevê isenção de impostos para uma cesta básica nacional de produtos - a ser definida por lei complementar.