Raquel Lyra presta homenagem a marido, vítima de mal súbito há um ano: 'te amamos infinito'

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, publicou uma homenagem ao marido Fernando Lucena no Instagram nesta segunda-feira (2). Ele faleceu há um ano de um mal súbito em Caruaru, no Agreste.

Na publicação, a governadora escolheu três fotos dele para compartilhar, em que a última aparece ao lado do marido e dos filhos.

"Nego, não sei se o tempo passa rápido ou devagar demais. A noção de saudade se redefiniu pra nós há um ano. Te vejo nos meus sonhos, nos meninos, naquilo que sonhamos juntos. Não tem sido fácil… mas vamos aprendendo todos os dias. Te amamos infinito. Daí do céu, continua cuidando da gente", escreveu a governadora.

Legenda: Fernando Lucena deixou a esposa e dois filhos Foto: Reprodução/Instagram

Mal súbito

Fernando Lucena, de 44 anos, morreu em casa na manhã do domingo de Eleições quando se sentiu mal, no dia 2 de outubro de 2022. Empresário em Caruaru, ele atuava no setor de veículos e vaquejada.

O marido de Raquel Lyra estava em casa quando passou mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e realizou os primeiros atendimentos.

Sob forte comoção e abalada emocionalmente, Raquel Lyra decidiu votar antes de seguir para o sepultamento do marido, cujas homenagens ocorreram no Cemitério Parque dos Arcos.

A tucana recebeu 20,58% dos votos, levando a disputa para o segundo turno contra a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade), que obteve 23,97% dos votos válidos.