Raquel Lyra fala em público pela primeira vez após morte do marido: 'amor da minha vida'

A candidata ao governo de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), esteve acompanhada nesse sábado (8) dos dois filhos e do pai, João Lyra Neto, na missa de sétimo dia de falecimento do seu marido, Fernando lucena.

Pela primeira desde a morte do empresário, vítima de um mal súbito no último domingo (2), Raquel falou em público. Ela leu uma carta relembrando o romance com Lucena, que iniciou ainda na adolescência.

“Conheci Fernando com 13 anos e ele 14 anos, ele tinha um sorriso bonito e o coração mais generoso que tinha nessa vida. Começamos a namorar meses depois e de lá para cá foram quase 30 anos juntos. Ouvi dizer, por um amigo, que muita gente passa a vida inteira para encontrar um amor, eu tive a sorte de encontrar o amor da minha vida aos 14 anos”, declarou emocionada.

Participaram da celebração na Catedral Nossa Senhora das Dores, em Caruaru, o ex-ministro da Educação Mendonça Filho, o senador Armando Monteiro, além de prefeitos e vereadores de cidades vizinhas.

Mal súbito

Fernando Lucena, de 44 anos, morreu em casa na manhã do domingo de Eleições quando se sentiu mal. Empresário em Caruaru, ele atuava no setor de veículos e vaquejada.

Sob forte comoção e abalada emocionalmente, Raquel Lyra decidiu votar antes de seguir para o sepultamento do marido, cujas homenagens ocorreram no Cemitério Parque dos Arcos.

A tucana recebeu 20,58% dos votos, levando a disputa para o segundo turno contra a deputada federal Marília Arraes (Solidariedade), que obteve 23,97% dos votos válidos.