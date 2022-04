Quem apostar na cisão PT-PDT "vai perder e vai perder feio”, diz secretário petista de Izolda Cela

Ex-líder do Governo Cid Gomes (PDT) e aliado de primeira ordem do ex-governador Camilo Santana (PT), o secretário Nelson Martins (PT) disse, nesta sexta-feira (29), que a aliança entre PT e PDT está “100% consolidada” e quem apostar no contrário irá “perder feio”. A declaração ocorre em um momento onde dois pré-candidatos pedetistas concentram os principais apoios na disputa pelo Governo do Ceará e logo após o PT anunciar apoio ao nome da governadora Izolda Cela (PDT) no pleito.

Conforme o titular da secretaria das Relações Institucionais da Casa Civil, em entrevista à Rádio Difusora dos Inhamuns, o clima entre as lideranças do PT e PDT “está tranquilo”. “Não tem guerra, a coisa está tranquila (...) A aliança do PDT com o PT na disputa pelo Governo do Estado está 100% consolidada, não há possibilidade de não ter essa aliança”, garantiu.

Segundo Martins, o que vem ocorrendo é uma disputa dentro do próprio PDT entre aliados dos quatro pré-candidatos. Além da governadora Izolda Cela, disputam a cabeça de chapa o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (PDT), o deputado federal Mauro Filho (PDT) e o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT).

Nelson Martins (PT) Secretário das Relações Institucionais da Casa Civil “Não tenho dúvida, quem apostar (na cisão) vai perder e vai perder feio. A aliança do PDT com o PT é totalmente consolidada, assim como acho que a aliança com os outros partidos também vai acontecer. O PSD vai estar conosco, o PP vai estar conosco, o MDB, se Deus quiser, vai estar também. Todos os partidos vão estar juntos nessa"

Apoio a Izolda Cela

Até agora, Izolda Cela e Roberto Cláudio estão aglutinando a maioria dos apoios de pedetistas e de aliados. A mandatária ganhou a “preferência” do PT nesta semana, conforme declarou o deputado federal José Guimarães – seguido de dirigentes petistas. "Evidentemente, o PT estará na aliança seja qual for o candidato, mas o PT manifestou uma preferência pela professora Izolda”, disse Martins.

Legenda: Bancada do PT sinalizou apoio ao nome de Izolda Cela Foto: Divulgação

Principal liderança do MDB do Ceará, o ex-senador Eunício Oliveira também manifestou a possibilidade de manter a aliança em prol da pedetista. O próprio Evandro Leitão sinalizou o desejo de que a governadora siga por mais quatro anos no Executivo estadual.

Já o ex-prefeito foi apoiado pelo atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e por vereadores da Capital. Aliados do ex-mandatário, inclusive, vêm questionando as declarações dos petistas e apontando como uma forma de influenciar a decisão interna do PDT. O vice-presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Adail Júnior, chegou a insinuar que Izolda teria “sangue petista” e defender o rompimento entre PT e PDT.