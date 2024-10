Quais bairros de Fortaleza deram maior percentual de voto para André Fernandes e para Evandro Leitão

Com 82,1 mil votos de vantagem nas urnas no primeiro turno, o candidato André Fernandes (PL) garantiu uma ampla vantagem na votação por bairros em Fortaleza. O postulante venceu em 89 áreas da Capital, enquanto Evandro Leitão (PT), também garantido no segundo turno, teve vantagem em 21. Os outros sete concorrentes não conseguiram vencer em nenhum outro território da Cidade.

Com 100% das urnas apuradas, André Fernandes conquistou 40% dos votos válidos. Ele totalizou 562,3 mil eleitores. Evandro Leitão ficou quase seis pontos percentuais atrás. O petista conquistou 34,3% do eleitorado, contabilizando 480,1 mil votos.

Veja também PontoPoder PontoPoder Contexto: os impactos do resultado eleitoral em Fortaleza e no Interior PontoPoder Veja o desempenho de André Fernandes e Evandro Leitão nas zonas eleitorais de Fortaleza no 1º turno

Para o levantamento, o PontoPoder considerou os dados disponibilizados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) do resultado da eleição e dos locais de votação na Cidade. Por conta de atualizações territoriais, 11 bairros reconhecidos oficialmente pela Prefeitura atualmente não são considerados pela Justiça Eleitoral. Os votos dos eleitores dessas áreas são contabilizados nos bairros correspondentes, conforme o mapeamento adotado pela Justiça Eleitoral.

Desempenho de André Fernandes

André Fernandes garantiu vantagem em cerca de 80% dos bairros considerados pela Justiça Eleitoral, mas foi no Planalto Ayrton Senna, na Regional 8, onde ele se saiu melhor. Ao todo, o político conquistou quase metade dos eleitores do bairro, chegando a 48,2% dos votos. Entre seus adversários, Evandro Leitão foi quem chegou mais perto do seu desempenho, obtendo 32,1% dos votos.

O político do PL ainda teve uma performance eleitoral alta, superando os 45% dos votos, nos bairros Granja Portugal, Parque Manibura, Jardim das Oliveiras e José de Alencar, áreas das regionais 5 e 6.

Já o pior desempenho de André foi no Damas, na Regional 4. O político obteve 28,36% de apoio nas urnas do bairro. Por lá, quem garantiu a melhor performance foi Evandro Leitão, que conquistou 41,8% dos votos.

Desempenho de Evandro Leitão

Não só no bairro Damas, mas em toda região central da Regional 4, Evandro Leitão teve vantagem sobre os adversários. Inclusive, foi no bairro Benfica, vizinho ao Damas, que ele recebeu o maior apoio. Na região universitária, o petista recebeu 46,3% dos votos. Quem chegou mais próximo ao postulante do PT foi justamente seu principal adversário, André Fernandes, que obteve 28,6% de apoio.

O representante do Partido dos Trabalhadores ainda teve mais de 40% dos votos nos bairros Fátima, José Bonifácio e Joaquim Távora, todos no entorno do Benfica. Na Sabiaguaba e no Pirambu, nas regionais 7 e 1, respectivamente, Evandro também conquistou mais de 40% do eleitorado.

Já na Paupina, na Regional 6, que faz divisa com o Eusébio, Evandro registrou o pior desempenho. O político conquistou 26,9% dos eleitores do bairro. Para André Fernandes, o eleitorado dessa área garantiu 42,3% dos votos.

Fora do segundo turno

Terceiro lugar na disputa, com 164,4 mil votos, o equivalente a 11,75%, o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), não conseguiu se reeleger — a primeira vez que isso ocorreu na Cidade. O político lidera o bloco daqueles postulantes que saíram da disputa já no primeiro turno.

Próximo a ele no resultado das urnas está Capitão Wagner (União Brasil), em quarto lugar na sua terceira disputa pela Prefeitura da Capital. O político obteve 159,4 mil votos, totalizando 11,4% de apoio.

Desempenhos de Sarto e Wagner

Mesmo com o currículo de três anos e meio à frente da gestão municipal, o maior apoio encontrado por Sarto foi nas urnas da Paupina, na Regional 6. No bairro, o pedetista obteve 20,5% dos votos. Ainda assim, André Fernandes, com 42,3%; e Evandro Leitão, com 26,9%, lideraram nas urnas da região.

O pior desempenho do pedetista, por outro lado, foi no bairro Genibaú, na Regional 11. O político obteve 686 votos na região, o equivalente a 6,75%. Para efeito de comparação, André Fernandes obteve 43,7% dos votos; Evandro Leitão, 38,3%; e Capitão Wagner, 9,75%.

Wagner teve desempenho numérico semelhante ao adversário, mas em outras zonas da cidade. O candidato do União Brasil recebeu mais apoio do lado Oeste da Capital. Contudo, o Jardim América, bairro onde ele obteve maior votação, fica na Regional 4. Lá, ele somou 17,8% dos votos. À frente dele, ficaram Evandro Leitão, com 38,9%; e André Fernandes, com 31,3%.

Já a pior votação de Wagner neste ano foi no São João do Tauape, onde recebeu 1,1 mil votos, o equivalente a 7,7%. Para efeito de comparação, Evandro Leitão conquistou 39,9% do eleitorado da região; André Fernandes, 36%; e José Sarto, 13,6%.

Outros candidatos

Considerando aqueles postulantes que tiveram desempenho em torno de 1%, aparecem: Eduardo Girão, com 14,8 mil votos (1%); Técio Nunes (Psol), com 8,9 mil (0,6%); George Lima (Solidariedade), com 6,8 mil (0,4%); Chico Malta (PCB), com 1,2 mil (0,09%); e Zé Batista (PSTU), com 615 (0,04%).

Eduardo Girão teve seu melhor desempenho percentual no bairro Guararapes, com 3,5% dos votos, totalizando 83 eleitores. Já o pior desempenho do político foi no bairro Itaoca, onde ele ficou com o placar de votos zerado.

Técio Nunes é outro postulante que não foi lembrado pelos eleitores do bairro Itaoca. Por outro lado, o candidato do Psol registrou seu melhor desempenho no Parque Araxá. Considerando a proporção de votos, ele totalizou 1,1% do eleitorado.

Diferentemente dos dois adversários, foi na Itaoca que George Lima teve seu melhor percentual: 0,9% dos eleitores. Por outro lado, o político não foi votado no Parque Araxá, único bairro onde ele não recebeu apoio nas urnas.

Chico Malta também teve 0,9% de votos da Itaoca. No entanto, o político não foi votado em seis bairros da Capital.

Zé Batista registrou seu melhor desempenho no bairro Ellery, com 0,27% dos votos. Ele foi votado por cinco eleitores da região. O político, no entanto, não foi votado em 13 bairros da Capital.

Os bairros Aracapé, Olavo Oliveira, Couto Fernandes, Curió, Manuel Dias Branco, Parque Iracema, Parreão, Praia do Futuro I, Rachel de Queiroz, Salinas e São Bento não constam no mapa da Justiça Eleitoral. Eles estão integrados a outros territórios, conforme o mapeamento adotado pelo TRE-CE.