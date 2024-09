Quaest Fortaleza: veja o potencial de abstenção dos eleitores de cada candidato a prefeito

A segunda rodada da pesquisa Quaest sobre a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada nessa quarta-feira (11), também captou a percepção do eleitorado sobre a abstenção no dia da votação em primeiro turno, marcada para 6 de outubro. O levantamento mostrou a relação entre os eleitores que informaram se vão ou não comparecer às urnas e os candidatos escolhidos por eles na pesquisa estimulada de intenções de votos para o cargo.

O levantamento encomendado pela TV Verdes Mares ouviu 900 pessoas com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza, entre os dias 8 e 10 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-05405/2024.

Certeza de ir votar dividida por candidato

Entre eleitores de Capitão Wagner (União), a certeza de presença na votação em urna caiu em relação à primeira rodada da pesquisa. Antes, 29% dizia, com convicção, que iria votar em 6 de outubro. Agora, esse percentual está em 24%.

A pesquisa também mediu, entre os adeptos à candidatura de Capitão Wagner, aqueles que não têm certeza se vão comparecer no dia da votação. Nessa faixa, que tem margem de erro de 11 pontos percentuais, houve queda de 37% para 20% da primeira à segunda rodada da Quaest.

Entre eleitores do prefeito José Sarto (PDT), a certeza de comparecimento na votação em urna também caiu em relação à primeira rodada da pesquisa. Antes, 22% dizia, com convicção, que iria votar em 6 de outubro.

A pesquisa também mediu, entre os adeptos à candidatura de José Sarto, aqueles que não têm certeza se vão comparecer no dia da votação. Nessa faixa, houve oscilação de 25% para 22% da primeira à segunda rodada da Quaest.

Já entre eleitores de André Fernandes (PL), a certeza de comparecimento na votação em urna subiu em relação à primeira rodada da pesquisa. Antes, 16% dizia, com convicção, que iria votar em 6 de outubro. Agora, esse percentual está em 22%.

A pesquisa também mediu, entre os adeptos à candidatura de André Fernandes, aqueles que não têm certeza se vão comparecer no dia da votação. Nessa faixa, houve oscilação de 8% para 15% da primeira à segunda rodada da Quaest.

Entre eleitores de Evandro Leitão (PT), aconteceu o mesmo: a certeza de comparecimento na votação em urna subiu em relação à primeira rodada da pesquisa. Antes, 15% dizia, com convicção, que iria votar em 6 de outubro. Agora, esse percentual está em 22%.

A pesquisa também mediu, entre os adeptos à candidatura de Evandro Leitão, aqueles que não têm certeza se vão comparecer no dia da votação. Nessa faixa, houve crescimento numérico de 10% para 21% da primeira à segunda rodada da Quaest.

Branco, nulo ou não vai votar representam 7% dos entrevistados, no levantamento mais recente, enquanto no anterior, esse número era 8%. Os indecisos saíram de 3% para 4% entre as duas pesquisas. Outros – em referência aos candidatos que pontuaram menos de dois dígitos, como Eduardo Girão (Novo), Chico Malta (PCB), Zé Batista (PSTU), Técio Nunes (Psol) e Geroge Lima (Solidariedade) – caíram de 7% para 3%.

A margem de erro na faixa dos convictos com a ida à votação em urna é de 3 pontos percentuais. Já na faixa dos que não têm certeza se vão votar, a margem de erro é de 11 pontos percentuais.

Histórico de abstenção

Nas eleições municipais de 2024, o 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro e o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitores. A votação será aberta a partir das 8h, conforme o horário de Brasília, com encerramento às 17h.

Nas eleições municipais de 2020 em Fortaleza, em meio à pandemia de Covid, o eleitorado da Capital era de 1,8 milhão. Conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE), o comparecimento foi de 1,4 milhão (78,1%) e a abstenção foi de 397 mil eleitores (21,8%).

Nos anos anteriores, o cenário foi o seguinte: em 2016 teve 82,96% de comparecimento e 17,04% de abstenção e em 2012, 83,98% do eleitorado apto foi às urnas e outros 16,02% não compareceram.