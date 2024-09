Quaest Fortaleza: como o eleitor percebe apoio de Lula, Elmano, Camilo, Bolsonaro e Roberto Cláudio

A segunda rodada da pesquisa Quaest de intenções de voto para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada na quinta-feira (12), revelou a percepção dos eleitores sobre o apoio de padrinhos políticos aos candidatos no páreo.

No levantamento, encomendado pela TV Verdes Mares, foi questionado aos votantes se eles sabiam qual candidato era apoiado pelos seguintes políticos: o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); o presidente Lula (PT); pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL); o ministro da Educação, Camilo Santana (PT); e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

A maioria dos entrevistados demonstrou saber com clareza quem são os postulantes de Lula, Bolsonaro e do ex-prefeito Roberto Cláudio, com os nomes apoiados pelas lideranças sendo apontados por mais de 50% dos eleitores.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 900 pessoas, entre os dias 8 e 10 de setembro, com eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos de casas decimais.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-05405/2024. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.

O que dizem os eleitores

Durante a pesquisa, foi feito o seguinte questionamento aos eleitores: "Pelo que sabe ou ouviu falar, qual desses candidatos é o nome apoiado por (nome de um dos cinco políticos elencados)?"

Quando o apoio era do presidente Lula, 66% dos entrevistados disseram que Evandro Leitão (PT) é o candidato do chefe do Executivo Federal; 9% afirmaram ser José Sarto (PDT); outros nomes foram apontados por 3%; e 1% disse que não era nenhum dos nomes. Não sabem ou não responderam somam 21% dos eleitores. O desconhecimento sobre quem é o candidato de Lula foi o menor em relação ao postulante de outros políticos citados.

Sobre a candidatura apoiada pelo ex-presidente Bolsonaro, 56% dos votantes indicaram André Fernandes (PL) como candidato do ex-chefe da República do Brasil; 13% disseram ser Capitão Wagner (União); outros nomes foram apontados por 3%; e 1% pontuou que não era nenhum dos candidatos que estão na disputa pelo Paço Municipal. Não sabem ou não responderam somam 27%.

O resultado de conhecimento sobre o candidato do ex-prefeito Roberto Cláudio ficou parecido com o entendimento sobre o postulante apoiado por Bolsonaro. No caso do ex-gestor da Capital, 56% dos eleitores afirmaram que José Sarto é quem detém o apoio do pedetista; 2% disseram que é Evandro Leitão; outros postulantes foram citados por 3%; e nenhum dos candidatos, 1%. Não sabem ou não respondera somam 38%.

Já quando o apoio era do governador Elmano de Freitas, 47% informaram o nome de Evandro Leitão como candidato do petista; 10% apontaram José Sarto; 4% citaram o nome de outros candidatos; e 1% disse que não era nenhum dos postulantes. Não sabem ou não responderam são 38%. O percentual de desconhecimento sobre a candidatura apoiada pelo governador é igual ao da postulação apoiada pelo ex-prefeito Roberto Cláudio.

Em relação ao ministro Camilo Santana, 47% também apontaram Evandro Leitão como o detentor do apoio do petista; 8% pontuaram que era José Sarto; 6% citaram outros nomes; e 1% disse que não era nenhum. Não sabem ou não responderam somam 39%. O desconhecimento sobre a candidatura apoiada pelo ministro é o maior entre as lideranças citadas pela pesquisa.