Projeto de lei quer incluir Dia Estadual da Vaia Cearense em calendário oficial de eventos

Um projeto de lei (PL) que cria o Dia Estadual da Vaia Cearense está em trâmite na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). De deputado estadual Guilherme Sampaio (PT), a proposição define a comemoração para o dia 30 de janeiro e foi lida nesta quarta-feira (17) no expediente.

O objetivo do PL é incluir a data no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Ceará para prestar homenagem ao dia exato em que o povo cearense vaiou o sol na Praça do Ferreira, após três dias de chuvas torrenciais na Capital, no ano de 1942.

A cena inusitada entrou para a história do humor do Ceará. Assim, a vaia cearense se tornou um símbolo da cultura do Estado, e representa "alegria e bom humor", conforme o projeto.

Segundo o texto do deputado, a expressão não nasceu em 1942, mas "é necessário pontuar que, a partir deste acontecimento, a vaia cearense recebeu a chancela, que faz com que hoje seja reconhecida em qualquer lugar do mundo. A proposta objetiva, assim, registrar neste dia a expressão da alegria cearense".

Veja também PontoPoder Alece aprova LDO do Governo do Ceará para 2025, com estimativa de R$ 38 bilhões em receitas PontoPoder 'Caixa 2', imunidade tributária e perdão a dívidas: entenda mudanças feitas na PEC da Anistia

Votação após recesso

De acordo com a Alece, o projeto está no estágio de tramitação. Foi dada a entrada no departamento legislativo e ele já foi lido em expediente.

O que falta é ele entrar na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) para ser votado. A votação, no entanto, só deve ocorrer após o fim do recesso legislativo, que vigora entre 18 e 31 de julho.