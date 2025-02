Presidente nacional do PSB diz que partido não mudará nome: 'Os que mudaram estão quase fechando as portas'

O presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Carlos Siqueira, descartou mudança de nomenclatura da sigla junto à Justiça Eleitoral. A especulação sobre a troca do termo "Socialista" por "Social" ou "da Sociedade" ganhou força nesta semana, após João Campos, atual prefeito de Recife (PE), ser confirmado como o próximo dirigente da legenda. A negativa foi dada nesta sexta-feira (7), durante evento de filiação de deputados estaduais do Ceará, sob articulação do senador Cid Gomes (PSB).

"Não há essa discussão no âmbito do PSB, não sei de onde tiraram essa informação. Acho que ninguém se afirma negando a sua identidade. A identidade do PSB é assim há 76 anos e não há nenhuma razão para mudar de nome. Aliás, os partidos que mudaram, alguns estão quase acabando, quase fechando as portas. Nós não temos nenhum motivo e nos orgulhamos muito da nossa identidade e do nosso nome", afirmou Carlos Siqueira.

Filiado ao PSB há 35 anos, Carlos Siqueira comanda o partido há pouco mais de dez anos. Ele assumiu a posição, em 2014, após a morte de Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco. Em maio de 2025, a direção vai voltar para o clã Campos.

Muda o 'S'?

Conforme informações do IstoÉ e do Estado de Minas, o novo presidente teria chegado a estudar a possibilidade de trocar a nomenclatura para ampliar o raio de adesão do eleitorado, uma vez que o termo "Socialista" pode afastar uma parcela do público. Apesar disso, a ideia, conforme apuraram os portais com representantes da cúpula pessebista, seria manter a posição de centro-esquerda.