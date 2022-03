Presidente do PSDB reafirma em comunicado que Doria é o nome do partido para disputa presidencial

Após a informação de que o governador de São Paulo, João Doria, desistirá de disputar a presidência da República, o presidente nacional do Partido da Social Democrácia Brasileira (PSDB), Bruno Araújo, reafirmou em nota divulgada nesta quinta-feira (31) que Doria é o candidato do partido para as eleições presidenciais.

No comunicado, ele destaca que Doria foi escolhido democraticamente durante as prévias do partido, em novembro de 2021. "O governador tem a legenda para disputar a presidência da República. E não há, nem haverá qualquer contestação à legitimidade da sua candidatura pelo partido", disse o presidente nacional da sigla.

Mais cedo, o governador de São Paulo sinalizou a aliados e assessores que desistiria do pleito presidenciável de 2022, o que provocaria uma crise no partido, uma vez que o vice-governador de SP, Rodrigo Garcia, planejava concorrer ao cargo de governador.

Ainda na nota, Bruno Araújo destaca o compromisso da sigla "com o processo democrático brasileiro". "O PSDB é consciente de seu protagonismo em contribuir com o fim da polarização hoje existente no país", afirmou.