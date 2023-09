Prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra recepciona Lula em rápida passagem pela cidade

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), recepcionou o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) no aeroporto da cidade do Cariri. O local é apenas uma parada no caminho do presidente até o Rio Grande do Norte, onde Lula visita as obras do Túnel Major Sales no Ramal do Apodi. Não há nenhum compromisso presidencial em Juazeiro do Norte.

Em rápida conversa, Glêdson Bezerra pediu a Lula recursos para construir estacionamento de romeiros próximo da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores. Segundo o prefeito, existe uma expectativa de aumento de visitas com a beatificação de Padre Cícero – o processo foi iniciado em novembro de 2022.

No próprio aeroporto, o presidente embarcou em outra aeronave que o levou para o estado vizinho. Segundo informações da presidência da República, a parada em Juazeiro do Norte é por ser o aeroporto mais próximo ao local da agenda presidencial no Rio Grande do Norte.

De acordo com a agenda oficial da presidência da República, Lula ainda voltará a Juazeiro do Norte no fim desta tarde para mais uma conexão antes de retornar a Brasília.

Solenidade em Fortaleza

O presidente Lula chegou ao Ceará na noite desta quinta-feira (31), após agenda em Teresina, no Piauí. Na manhã desta sexta-feira (1º), ele participou da solenidade de comemoração de 25 anos de criação do CredAmigo e dos 18 anos da criação do AgroAmigo, na sede do Banco do Nordeste em Fortaleza.