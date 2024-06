Pré-candidatos à Prefeitura de Canindé são alvo de representação do MP por propaganda antecipada

Três pré-candidatos ao Executivo de Canindé, na região do Sertão do Canindé, foram alvo de uma representação ingressada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por suspeita de terem realizado propaganda eleitoral antecipada. As informações foram confirmadas pelo próprio MP nesta segunda-feira (10), que mencionou como representados os vereadores Professor Jardel (PSB) e Sandra Cordeiro (PDT) e o ex-secretário municipal Kledeon Paulino (Republicanos).

Conforme informou o órgão, a Câmara Municipal de Canindé foi utilizada por Jardel para lançar sua pré-candidatura para o cargo de prefeito, em fevereiro deste ano. O púlpito da Casa Legislativa foi usado para esta finalidade. A ação utilizou ainda a transmissão da sessão como meio de divulgação. A gravação foi reproduzida nas redes sociais do socialista. No entendimento da Promotoria, o político “usurpou as atribuições para além dos debates legislativos e anunciou oficialmente a pré-candidatura, em tom eleitoral persuasivo e apelativo”.

Segundo o Ministério Público, Jardel fez uma propaganda contra a gestão municipal quando do lançamento da pré-campanha no Plenário. O discurso mencionou um suposto esquema direcionado à arrecadação de recursos ilícitos a serem empregados em campanha eleitoral.

Sandra teria seguido a mesma estratégia, aproveitado a estrutura do Legislativo municipal para lançar sua pré-candidatura. De acordo com a representação, o ato ocorreu no mesmo mês que o realizado por Jardel e, de forma semelhante, ocorreu no mesmo púlpito e utilizou do aparato de transmissão para veicular a ação, que foi postada nas redes sociais. Entretanto, no início de maio, a parlamentar voltou a se manifestar sobre a pré-candidatura dela durante uma sessão legislativa.

Outro ponto apresentado pela Promotoria no contexto da representação contra Sandra foi o das publicações em vídeos e fotos na rede social da representada com a frase “JuntosSomosMaisFortes”. No entendimento do MP, a expressão mencionada sugere uma união em torno da pré-candidata, sugerindo que a coletividade alcançará maiores benefícios e conquistas caso ela seja eleita.

Algo parecido foi indicado pelo Ministério Público quanto ao pré-candidato do Republicanos, Kledeon. Ele teria utilizado seu perfil na internet para postar conteúdos com o slogan “CanindédoLadoCerto” quando esteve na cadeira de secretário do Município. Nas postagens ele chegou a afirmar que “o trabalho não acabou” e também apareceu ao lado da imagem da atual prefeita Rozário Ximenes.

Para o MP do Ceará, as publicações de Kledeon evidenciam uma intenção em associar ações administrativas realizadas durante a gestão da atual gestora, em que atuou como titular de uma das secretarias, à imagem pessoal. O objetivo, compreendeu o órgão, seria sugerir uma ideia de continuidade e progresso, fortalecendo sua candidatura.

A reportagem do Diário do Nordeste procurou os três representados a fim de obter uma posição deles sobre o ingresso do MP. Em resposta, Kledeon afirmou que aguarda “a notificação pelas vias expressas no processo” para “melhor compor” sua resposta. “Logo que receber a notificação, me posiciono com todo prazer”, indicou o político.

Apesar das tentativas de contato com os demais agentes públicos, não houve nenhuma resposta deles até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja alguma devolutiva.