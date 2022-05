Prazo para pagamento de consignados é ampliado para 120 meses no Ceará

O prazo para o pagamento de consignações em folha foi ampliado de 96 para 120 meses no Ceará, segundo decreto da governadora Izolda Cela (PDT). A titular assinou o documento nesta sexta-feira (13).

Segundo publicação compartilhadas nas redes sociais, a medida busca atender "milhares de servidores públicos estaduais civis, militares, inativos e pensionistas". A mudança, informou Izolda, foi avaliada de modo criterioso por equipes da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag-CE).

Izolda Cela Governadora do Ceará "Nossa Escola de Gestão Pública está desenvolvendo um curso de educação financeira para os servidores, por entender a importância do tema para a vida das famílias".

Empréstimos consignados

Em junho de 2020, o Sistema de Consignados da Seplag foi atualizado, ampliando de 72 para 96 meses o prazo das consignações. Assim, os pedidos de empréstimos consignados feitos pelos servidores às instituições bancárias, naquele momento, passaram a respeitar o novo prazo máximo para pagamento.

Conforme a Seplag, a concessão de empréstimos dessa natureza é direcionada a servidores públicos estaduais civis e militares, aposentados e pensionistas.

A ampliação foi detalhada no decreto Nº 33.604, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 22 de maio de 2020. Na época, buscava reduzir o endividamento em meio ao cenário da pandemia de Covid-19.